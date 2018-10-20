Жила под чужим именем: братчанка заказала убийство мужа и 15 лет скрывалась от полиции

СЕГОДНЯ 06:54 2018-10-20T12:20:30+03:00

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В апреле 2003 года братчанке Светлане Михалевой соболезнования сыпались от всех родственников и друзей. Тогда женщина пережила кошмар на яву. Ее мужа, с которым они прожили около 20 лет, жестоко зарезали в собственной квартире. У убитой горем вдовы, оставшейся одной с четырьмя детьми на руках, не было ни единой версии, кто и зачем так жестоко расправился с супругом.

Дело не могли раскрыть почти год. Все это время безутешная женщина со слезами на глазах, как на работу, приходила к оперативникам, умоляя найти убийцу. Преступника в итоге задержали: им оказался ранее судимый местный житель Михаил Чепчугов. Он, к слову, был связан с криминальными группировками города. На первых же допросах мужчина начал давать шокирующие показания. Надеялся, что сотрудничество со следствием поможет хоть как-то смягчить наказание.

- Заказчик убийства - жена погибшего, - огорошил он следователей.

Как оказалось, Светлана много лет была знакома с исполнителем преступления.

«Я так больше жить не могу, он меня постоянно бьет и издевается, - плакалась женщина в жилетку Михаилу. - Я заплачу тебе 75 тысяч рублей, только избавь меня от него».

Объяснять, что значит «избавь», рецидивисту со стажем было не нужно. Получив авансом половину суммы, он дождался, когда Светлана вывезет из квартиры детей, и исполнил заказ. Чепчугова и Светлану отправили в СИЗО. Однако вскоре суд принял решение: срок ареста заказчице преступления не продлевать и освободить из-под стражи.

Это была главной ошибкой! Буквально через несколько дней женщина исчезла. Просто уехала из города, бросив детей. Куда отправилась, разумеется, никому не сообщила. Ее «путешествие» затянулось на целых 15 лет. Все это время она числилась в розыске, а найти ее удалось лишь в октябре 2018-го в соседней Чите.

- Она сделала себе фальшивый паспорт, сменив имя и фамилию, изменила возраст, скинув 4 года, - рассказал «Комсомольской правде» в Иркутске руководитель следственного отдела по Падунскому району Братска Андрей Иващенко. - По нашей информации, перед тем как переехать в Забайкальский край, некоторое время пряталась в Красноярске и других городах на съемных квартирах. Внимание полицейских привлекла своими постоянными переездами, так как везде предоставляла копию паспорта, а не сам документ. В том числе и в больницах. Даже когда рожала пятого ребенка от нового гражданского мужа. Разумеется, возникли вопросы, и ее взяли в разработку.

Выяснить, что женщина совсем не та, за кого себя выдает, оперативникам удалось благодаря отпечаткам пальцев. Они совпали с теми биометрическими данными, которые у Светланы брали при задержании в 2004 году. Все это время они хранились в базах.

- Как удалось получить ее новые отпечатки, мы пока не раскрываем, - продолжает Андрей Иващенко. - Скажу лишь, что как бы вы не меняли свою внешность, имена и фамилии, ваш генотип останется прежним.

Пока Светлана Михалева с новой семьей колесила по городам и весям (новый супруг, кстати, занимался лесным бизнесом), Михаил Чепчугов отсидел 12-летний тюремный срок. Его показания помогли в новом расследовании: по его словам, заказать мужа Светлана могла вовсе не из-за побоев, а из-за бизнеса. Супруги всю жизнь занимались коммерцией - возили вещи из разных стран и перепродавали в Братске. Якобы женщина решила все прибрать к рукам. Эту версию следователям еще предстоит проверить. Сама Светлана, которую спустя 15 лет привезли обратно в Братск, пока молчит. Увы, очную ставку с Михаилом организовать не получится - он, выйдя из тюрьмы, умер.

- Она говорит, что вообще не понимает, за что ее задержали, - говорит Андрей Иващенко. - Вину не признает. Юридическими терминами владеет не хуже нас. Такое впечатление, что готовилась к тому, что ее рано или поздно задержат. Думаю, расследование этого дела надолго не затянется, ведь Иркутский областной суд еще в 2004 году установил все обстоятельства убийства и определил, кто заказчик и кто исполнитель. Нам остается лишь провести психиатрическую экспертизу.

Уйти от наказания Светлане не удастся, так как срока давности по заказным убийствам нет. За решетку она может отправиться на 20 лет.

Имена и фамилии героев публикации изменены.