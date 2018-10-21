Погода в Иркутске на 21 октября: днем ожидается мокрый снег

СЕГОДНЯ 02:00 2018-10-20T12:20:30+03:00

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Воскресенье 21 октября не порадует жителей Иркутска хорошей погодой. Ночью столбик термометра опустился до 0, - 2 градусов, а днем воздух прогреется лишь до +3, +5 градусов. По прогнозам синоптиков, за окном будет облачно с прояснениями, однако ожидается мокрый снег. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В других городах и селах Иркутской области также будет облачно, местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега. Утром региона окутает туман.

- Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, - сообщили в иркутском УГМС. -Температура ночью +1,-4 градуса, при прояснении -7,-12, днем +3, +8, при облачной погоде +2,-3.

Но есть и хорошие новости. Новая рабочая неделя начнется с хорошей погоды. Так, в Иркутске, в понедельник зонты можно оставить дома. Ни дождя, ни мокрого снега не будет, а температура днем составит +9 градусов.