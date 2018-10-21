2018-10-21T15:29:08+03:00
Происшествия

Двое заключенных сбежали из колонии-поселения в Ангарске

Преступников разыскивают полицейские и сотрудники ГУФСИН
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Двое заключенных сбежали из колонии-поселения в АнгарскеДвое заключенных сбежали из колонии-поселения в Ангарске
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ЧП произошло в исправительной колонии №15 в Ангарске. С территории участка колонии-поселения 20 октября сбежали двое 24-летних заключенных Иван Проворов и Родион Урвачев. Сейчас преступников разыскивают полицейские и сотрудники ГУФСИН.

- На участке колонии-поселения осужденные содержатся без охраны, только под надзором администрации, - отметили в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области и добавили: - В часы от подъема до отбоя осужденные могут свободно передвигаться в пределах учреждения, а с разрешения администрации – в пределах муниципального образования. Осужденные могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи.

Проворов родом из Ангарска, имеет ряд судимостей за кражи и грабежи, а сейчас был приговорен к пяти годам за угон, кражу и порчу имущества. А Урвачев до задержанния жил в поселке Мегет под Ангарском. Также имел проблемы с законом из-за краж и грабежей, а еще из-за угонов. Последние его преступления – грабеж и нанесения тяжкого вреда здоровью. Оба беглеца должны были освободиться в 2021 году.

Правоохранители просят всех, кто заметит подозреваемых, обращаться по телефонам полиции и дежурной части ГУФСИН.

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