«Памятный журнал для первоклассников» или почему «Ангарские ведомости» украли у «Комсомолки» идею проекта «Моя любимая школа»

СЕГОДНЯ 12:09 2018-10-27T12:41:26+03:00

Тем временем наш издательский дом выпустил уже шестой альманах с фото всех первоклашек Иркутска

Изменить размер текста: A A

Воровство считается уголовно наказуемым преступлением. Присвоил, к примеру, чужие деньги, - получил срок. А что делать, если украдена идея? Максимум, что грозит похитителям интеллектуальной собственности – штраф. И то, если факт удастся доказать, а доказать подобное преступление непросто. И рассчитывать на финал в деле, когда виновный несет наказание, чаще всего не приходится. Остается лишь надеяться на муки совести, но все-таки едва ли.

«Комсомолка» шесть лет назад запустила прекрасный уникальный для Иркутска проект под названием «Моя любимая школа». Это яркий красивый альманах с фото всех первоклассников нашего города, который преподносится каждому ученику в подарок. Издание, которое создается с огромной любовью, - со временем, бесспорно, станет семейная реликвией. Сколько бы лет не минуло, памятный журнал всегда будет напоминать тот восторг и радость от первого учебного дня. Над проектом работают десятки людей, в первую очередь, фотографы-волонтеры. Первого сентября они отправляются во все учебные заведения Иркутска, чтобы запечатлеть в истории этот чудесный день в жизни каждого первоклашки.

В этом году мы выпустили уже шестой журнал! Родители, дети, педагоги с огромной благодарностью отзываются о проекте. Сотни добрых писем и комментариев получаем ежегодно: журнал действительно представляет собой огромною ценность для многих поколений иркутян. Именно поэтому в этом году Иркутский филиал «Издательского дома «Комсомольская правда» выступил с идеей выпустить журнал и для ангарских первоклашек.

Выступили с предложением к мэру Ангарска г-ну Петрову. Он, судя по всему подключил к этому делу председателя Думы Александра Городского, а тот в свою очередь начальника управления образования Ларису Лысак. Мы приезжали в Ангарск, рассказывали о том, как делается такой журнал. Лариса Лысак не могла скрыть своего недовольства, что иркутяне предлагают ангарчанам проект. И было сразу понятно - не быть ему в Ангарске.

Правда наши образцы приняли для анализа и изучения. А месяц спустя мы узнаем, что журнал – фактически полная копия «Моей любимой школы» в Ангарске все-таки вышел. Выпустила его газета «Ангарские ведомости» при поддержке тех самых властей, к которым обращались мы. Единственное, что удосужились поменять коллеги, это название, свой проект они назвали «Первоклассник 2018». О том, что снимки всех первоклашек сделаны, журнал напечатан и его в скором времени получат в подарок все ученики, они торжественно сообщили на сайте администрации Ангарского округа.

«Надеемся, что новая традиция приживется в нашем округе. И каждый год в семьях Ангарска, Одинска, Савватеевки и Мегета будет появляться свежий выпуск общегородского фотоальбома», директор - главный редактор газеты «Ангарские ведомости» Татьяна Габидулина с жаром рассказывает о чужой идее, которую воплотила в жизнь, словно о собственной.

Уважаемые коллеги, не спорим, бывают моменты творческого кризиса, когда ничто нового не придумывается. И «Комсомолка» со своей стороны может отреагировать на ситуацию только одним образом – напомнить вам, что мы все еще впереди. У нас куча идей и проектов, которые воплощали, воплощаем и будем воплощать в реальность.

И наспоследок. Мы безусловно, конечно, попытаемся доказать, что украденная идея - дело судебное. А всех наших друзей спешим предупредить - хотите, чтобы вашу идею попросту стырили, обращайтесь к названным товарищам. Убедившись, что называется на собственном опыте, как вольно Лариса Лысак и Татьяна Габидулина трактуют право на идею, мы теперь попристальнее приглядимся к ним и к их деятельности.

Товарищ Городской, а ведь красиво все начиналось!