Двое ягодников выжили после нападения медведя в Иркутской области

СЕГОДНЯ 06:12 2018-10-23T06:16:14+03:00

Один из мужчин смог добраться до поселка на автомобиле и позвал подмогу

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Медведь напал на двоих ягодников. ЧП произошло 20 октября недалеко от поселка Новобирюсинский на севере Тайшетского района Иркутской области. Мужчинам 32 и 36 лет чудом удалось выжить.

- Они поехали в лес за клюквой, - рассказали в администрации поселка. – Случайно оказались рядом с берлогой. С ягодниками еще были собаки и, возможно, они и подняли медведя, почуяв запах. Снега пока нет, и хищник в глубокую спячку не впал.

Зверь набросился сначала на одного ягодника. Тогда второй попытался отвлечь медведя, но сам попал под удар. И все-таки второму мужчине удалось выбраться из лап дикого животного. Сибиряк добрался до автомобиля, помчал в поселок и позвал подмогу. Когда он вернулся на место происшествия с охотниками из Новобирюсинского, товарищ был жив.

- Обоих доставили в больницу, - добавили в администрации поселка. – Там врачи диагностировали у 36-летнего мужчины переломы челюсти, ключицы и тазобедренной кости, а у 32-летнего - травмы тазобедренного сустава. Сейчас жизни мужчин ничего не угрожает.

После происшествия была выдана лицензия на отстрел медведя. Охотники выезжали в лес несколько раз, однако выследить опасного зверя им пока не удалось.