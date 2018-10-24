Сын Сергея Зверева нашел мать через 25 лет разлуки

СЕГОДНЯ 10:22 2018-10-24T10:47:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Сибирячка Виктория Парфенова и представить не могла, как изменится ее жизнь, когда ехала на программу Дмитрия Шепелева «На самом деле». Продюсеры связались с ней через соцсети. Журналист Первого канала задала вопрос: «А вы никого не ищете?» О чем и ком идет речь, 46-летняя жительница Иркутска поняла сразу. Двадцать четыре года назад она оставила в роддоме сына... Виктория согласилась участвовать в передаче, поставив условие: «Выйду из-за кулис в студию, только если тест ДНК окажется положительным». И...

- С вероятностью 99,9% Виктория Парфенова является биологической матерью Сергея Зверева-младшего! - объявил Дмитрий Шепелев.

Узнал, что усыновлен, из интернета

Откуда у стилиста Зверева сын, в звездной тусовке в свое время обсуждали очень активно. Вроде и похож белокурый пацан на папу, но где тогда мать? Сам Зверев-старший рассказывал, что мальчика ему подарила девушка-землячка из Култука (поселок в 83 км от Иркутска, откуда Зверев родом. - Ред.), в которую он был сильно влюблен, но она якобы погибла в автокатастрофе. Также ходили слухи, что Зверев-младший на самом деле - сын погибшего брата Зверева-старшего.

Правду раскрыл Станислав Садальский. Мальчика Зверев забрал из иркутского детдома в трехлетнем возрасте. Садальский еще в 2009 году в своем блоге привел слова Сергея Зверева: «Когда я вошел в комнату деток, которые совсем не могли ходить, я чуть со страха не умер. Деревянные кроватки были изгрызены. Я подумал: «Крысы!» А это - дети... Я был в шоке! Их там почти не кормили. Персонал еду воровал и тащил к себе домой. Я схватил этого мальчишку и выбежал!»

Сам же стилист эту версию отрицал и убеждал сына не верить в россказни. Однако Зверева-младшего терзали сомнения, поэтому на предложение телеканала помочь разыскать биологических родителей ответил: «Да!»

Спросил: «Почему?»

Услышав результат теста ДНК, женщина, как и обещала, вышла в студию. Сережа сразу обнял маму.

- Первое, что он сказал: «Почему?» - говорит Виктория. - Ну как объяснить ребенку, которого ты бросила? Ответила, что испугалась, убежала от проблем. Так, по сути, и было. Когда родила его, мне был 21 год. С мужем в тот момент мы то разводились, то сходились. У нас был сын Алексей, а Дима, как я назвала этого мальчика при рождении, от другого мужчины...

Женщина рассказала правду о настоящем отце мальчика:

- 31 декабря вместе с ребенком зашла к родителям мужа, с которым разводились, в гости. Супруга в квартире не оказалось, но пришел знакомый его сестры Ольги. Нас оставили вдвоем, и в тот момент все произошло. Насильно! Я не хочу это вспоминать...

Биологического отца Зверева-младшего уже нет в живых. Он умер восемь лет назад - оторвался тромб.

Съездил в гости к родне

Сергей Зверев-младший поехал к маме в гости - в Иркутск.

- Мы прогулялись с сыном по берегу Байкала, поболтали обо всем, - говорит Виктория Парфенова.

Женщина рассказала о себе: дважды была замужем, нынешний супруг слесарь, сама она работала продавщицей и поваром, сейчас домохозяйка. Старший сын стал хорошим кулинаром, даже в Америку его приглашают на работу.

Сергея Зверева-младшего раздражало, что звездный отец постоянно таскает его по тусовкамФото: Борис КУДРЯВОВ

А Сережа поведал о себе: от приемного отца ушел в 20 лет - не смогли найти общего языка. Еще в 13 лет Сережа заявил, что гламурная жизнь ему совершенно неинтересна, а отец продолжал таскать мальчика по тусовкам, заставлял сниматься в собственном шоу «Звезда в шоке».

Сбежав от отца, Сережа женился, быстро развелся, потом снова женился. К слову, ни на одну из свадеб «короля гламура» не пригласил. Поселился с супругой в Подмосковье, сначала устроился в один из местных отелей диджеем и разнорабочим. Но денег не хватало. Приемный отец пытался пристроить непутевое чадо на разные каналы музыкальные ведущим с хорошей зарплатой и графиком два раза в неделю по два часа. Но сын отбрыкивался. А теперь Зверев-младший в основном зарабатывает тем, что ходит по ток-шоу, рассказывает о своей личной жизни и о звездном отце. За гонорар, разумеется.

«Искала не Сергея, а Диму Парфенова»

- Признаюсь, о своем решении оставить сына пожалела не раз, - уверяет Виктория Парфенова. - Пыталась вернуть его, искала Диму Парфенова, но он уже был в другой семье! Я благодарна Сергею Звереву за воспитание сына. О многом хотела бы его спросить. Надеюсь, такая возможность все-таки представится...

Сейчас мать и сын обсуждают новую поездку Виктории в Москву. Женщина хочет посмотреть, как и где живет Сергей, поближе узнать друг друга. И с женой его Виктория уже знакома. В Иркутск на встречу с мамой Сережа приезжал вместе с супругой Юлией.

- Созваниваемся с сыном раз в неделю, - говорит Виктория. - Говорим на повседневные темы, он о проблемах своих рассказывает, совета просит. Словно и не расставались на 25 лет!