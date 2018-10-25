2018-10-25T14:15:03+03:00
Спорт

На льду Байкала может пройти международный турнир по хоккею с мячом

Об этом заявил директор «Байкал-Энергии» Василий Донских [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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25 октября 2018 года. Иркутск. Стадион "Рекорд". Товарищеский матч между "Байкал-Энергией" и "байкал-Энергией-2".25 октября 2018 года. Иркутск. Стадион "Рекорд". Товарищеский матч между "Байкал-Энергией" и "байкал-Энергией-2".Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Руководство иркутской «Байкал-Энергии» готовит сюрприз для своих болельщиков. Правда, ожидает он всех поклонников бенди только по окончании нынешнего сезона. В марте наш клуб впервые планирует организовать международный турнир по хоккею с мячом на льду Байкала. Формат соревнований пока неизвестен, но совершенно точно в нем примут участие бело-синие.

- Будет грандиозный праздник, - заявил директор «Байкал-Энергии» Василий Донских. – Подготовить лед на Байкале труда не составит. Приедут ли какие-нибудь звезды спорта? Возможно, всех секретов раскрывать пока не будем.

Василий Донских: " В марте нас ждет грандиозный праздник на Байкале". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Василий Донских: " В марте нас ждет грандиозный праздник на Байкале".Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним, нынешний сезон Суперлиги, бело-синие откроют 3 ноября выездным матчем с красногорским «Зорким». Пока же наши парни, наконец, опробовали лед стадиона «Рекорд», проведя на нем несколько тренировок, и сыграв товарищеский матч со своим дублирующим составом - "Байкал-Энергией-2".

- Задача на сезон как всегда одна – победа в каждом матче и борьба за медали, - говорит Василий Донских. – После четырех сезонов в тройке призеров планку опускать нельзя, и простым выходом в плей-офф, ограничиваться, не планируем.

К первым играм «Байкал-Энергия» подходит практически в боевом составе. Не сможет помочь команде только защитник Виталий Денисов, который недавно начал тренироваться после тяжелой травмы колена, и пока не набрал отличную форму. Кстати, не исключено, что команду пополнят еще несколько новичков. Дозаявочный период открыт до 31 декабря.

- Переговоры ведутся, - говорит Василий Донских. – Нам необходимы нападающие. Ведь зрители идут на стадион за забитыми голами, а пока с атакой у нас есть проблемы. Да, сезон будет сложным, но мы обещаем болельщикам биться и полностью отдаваться в каждой игре. Приходите на стадион и болейте за нас!

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