Иркутск вошел в список 25 самых пьющих городов страны

СЕГОДНЯ 12:50 2018-10-26T14:04:25+03:00

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Медведи, водочка, балалайка... Избавиться от этих стереотипах о нашей стране не так-то просто. Очередной рейтинг на эту тему составило московское маркетинговое агентство. К сожалению, попал в него и Иркутск - мы на 12-ом месте из 25. В тройке первых - Саратов, Ханты-Мансийск и Пермь, замыкают список (а по факту, если верить исследованиям, пьют меньше) Владивосток, Нижний Новгород и Казань. Итак, серединка на половинку, но все равно обидно. Тем более, организаторы утверждают, что данным верить можно.

- В каждом городе мы опросили 130 человек, просто подходили к людям в разных районах города и просили ответить на несколько вопросов, - рассказал «Комсомольской правде» коммерческий директор маркетингового агентства Zoom Market Андрей Штыров. - Города для исследования выбирал заказчик. Это, скажем так, один из органов государственной власти.

Но специалисты уверены, что слепо верить результатам опроса не стоит.

- Мы постоянно ведем статистику, которую нам предоставляют медицинские учреждения, занимающиеся лечением алкоголизма, - рассказали нам в Иркутскстате. - Эти значения объективны. Точных цифр за 2018 год пока нет, данные только суммируются. Однако, если в 2016-ом на учете у наркологов состояли 25530 жителей нашего региона, то в 2017-ом - 22752.

Цифры говорят сами за себя. Тем более, что и пациентов, которых впервые ставят на учет с таким диагнозом, становится меньше - 2528 в 2016-ом против 2053 в прошлом году. Все-таки беленькую стали пить реже. А если взять последнюю пятилетку, то алкоголизмом иркутяне вообще стали страдать меньше на 36%. И это уже победа.

- Это хороший показатель! - уверена представитель Роспотребнадзора по Иркутской области Светлана Каурова. - Молодежь стала намного реже употреблять горячительное: если раньше, к примеру, у ребят 18-19 лет в среднем за год зависимость подтверждалась у 84-х пациентов, то теперь их количество снизилось до цифры 24.

Но и радоваться особо не стоит: все равно ситуация с алкоголизмом в нашем регионе сложная. В прошлом году Иркутск был в списке 20 самых пьющих регионов страны. И это уже данные Роспотребнадзора. На цифру повлияла ситуация с "Боярышником" в конце 2016-ого года, когда суррогатом отравились 128 человек, 78 из них погибли.

Меры, конечно, принимают и они уже, как показывают цифры, дают свои плоды. Например, ограничили розничную продажу после 23.00, а также в дни массовых праздников, существует запрет рекламы горячительного и т.д. Но стремиться к лучшему все-таки надо!

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Сергей Шмидт, политолог:

"Пить не модно и не эстетично"

Когда речь заходит о том, сколько мы пьем - меньше или больше, всегда привожу в пример День города в Иркутске. Люди старшего поколения могут сравнить, как его отмечали в 90-е, в 2000-е и сейчас. Разница, я думаю, существенна и не требует пояснений. Да, мы стали меньше употреблять горячительного. Причины? Их, на мой взгляд, несколько. Во-первых - пить стало не модно. Как преподаватель вуза могу с полной уверенностью сказать, что нынешнее поколение студентов - самое малопьющее. Они сами говорят, что принимать на грудь не актуально, "не в тему", если выражаться языком молодежного сленга. Во-вторых - главная причина, по которой человек начинает прикладываться к бутылке, становится утрата смысла собственного существования. Если же в обществе кривая алкоголизма стремится вниз, значит, у людей есть возможность для саморазвития. Ну и последняя, третья причина - пить не эстетично. Да, были времена, когда пьющий романтик был неким народным героем, едва ли не человеком с тонкой душевной организацией. Сейчас отношение к таким людям изменилось - они вызывают, скорее, негативные чувства.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

170826220 - столько литров алкоголя продали в Приангарье в 2017-ом году. (71 литр - на одного жителя региона)