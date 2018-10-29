2018-10-29T05:20:23+03:00
Спорт

Хоккеистки иркутского «Рекорда» выиграли Кубок мира в Швеции

Наши девчонки не проиграли ни одного матча по ходу турнира
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Хоккеистки иркутского «Рекорда» выиграли Кубок мира в Швеции. Фото: федерация хоккея с мячом России.Хоккеистки иркутского «Рекорда» выиграли Кубок мира в Швеции. Фото: федерация хоккея с мячом России.
Изменить размер текста:

Еще одна награда в коллекции женской команды «Рекорд» из Иркутска. Наши девчонки завоевали самый престижный клубный трофей – Кубок мира. Турнир по-традиции проходил в Швеции. При этом по ходу турнира иркутянки не потерпели ни одного поражения. Практически все свои победы «Рекорд» одержал с разгромным счетом.

Начали турнир хоккеистки с победы над «Сандвикеном» со счетом 4:1, затем иркутянки не оставилия камня на камне от «Траноса» и «Скире», обыграв соперниц с одинаковым счетом 9:0. Обыграв «Скутшер» 3:1 подопечные Александра Межуева обеспечили себе выход в полуфинал, где «рекордсменки» не оставили шансов «Вилле» 4:1. Ну в финале был повержен «Вестерос» 4:2.

- Эта победа стала четвёртой для россиянок в истории турнира — ранее сибирячки побеждали в 2009, 2012 и 2016 годах. – сообщили в пресс-службе федерации хоккея с мячом России.

Напомним, что в прошлом году «Рекорд» также дошёл до финала, но уступил в решающей игре «Каребю», который в этом сезоне участия в Кубке мира вообще не принимал.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Барселона - Реал Мадрид 28 октября 2018: прямая онлайн-трансляция матча 10 тура чемпионата Испании по футболу
Футбол, матч Барселона - Реал Мадрид. Прямая онлайн-трансляция состоится 28 октября 2018 года. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч 10 тура чемпионата Испании
Новости 24
Не захотел становиться пешеходом: житель Нижнеудинска оплатил штраф после ареста автомобиля
Двое ангарчан стали жертвами аферистов представившихся полицейскими
Более 15 тысяч литров контрафактного алкоголя нашли у банды бутлегеров в Иркутске
Скрывался 21 год: ангарчанин осужден за побег из тюрьмы в 1997 году
Рейдеры в Иркутской области хотели разграбить предприятие на 500 миллионов рублей
Иркутяне готовятся в балу-маскараду «Летучая мышь»
Прогноз погоды в Иркутске: 29 октября без осадков
При столкновении двух иномарок под Иркутском пострадал ребенок
Пьяный водитель Nissan X-Trail врезался в грузовик МАЗ под Тайшетом
День автомобилиста в Иркутской области: более 30 легковушек выстроились в форме машины
Знай наших: полицейский из Иркутска стал лучшим в России
100 лет комсомолу: выставка, посвященая памятной дате, открылась в Иркутске
Очередную «Выставку разбитых автомобилей» провели для начинающих водителей в Иркутске
Певец Luxor из Бурятии записал совместный трек с популярной исполнительницей Ханной
Иркутский «Рекорд» победил шведский «Транос» в этапе Кубка мира по хоккею с мячом
В Иркутске увековечили память первого ректора ИГУ
Спортсмены из Братска завоеватели бронзу на Кубке России по бобслею