Хоккеистки иркутского «Рекорда» выиграли Кубок мира в Швеции

СЕГОДНЯ 05:15 2018-10-29T05:20:23+03:00

Наши девчонки не проиграли ни одного матча по ходу турнира

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Еще одна награда в коллекции женской команды «Рекорд» из Иркутска. Наши девчонки завоевали самый престижный клубный трофей – Кубок мира. Турнир по-традиции проходил в Швеции. При этом по ходу турнира иркутянки не потерпели ни одного поражения. Практически все свои победы «Рекорд» одержал с разгромным счетом.

Начали турнир хоккеистки с победы над «Сандвикеном» со счетом 4:1, затем иркутянки не оставилия камня на камне от «Траноса» и «Скире», обыграв соперниц с одинаковым счетом 9:0. Обыграв «Скутшер» 3:1 подопечные Александра Межуева обеспечили себе выход в полуфинал, где «рекордсменки» не оставили шансов «Вилле» 4:1. Ну в финале был повержен «Вестерос» 4:2.

- Эта победа стала четвёртой для россиянок в истории турнира — ранее сибирячки побеждали в 2009, 2012 и 2016 годах. – сообщили в пресс-службе федерации хоккея с мячом России.

Напомним, что в прошлом году «Рекорд» также дошёл до финала, но уступил в решающей игре «Каребю», который в этом сезоне участия в Кубке мира вообще не принимал.