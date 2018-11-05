2018-11-05T12:17:07+03:00
Общество

Глава Бурятии Алексей Цыденов: «Присоединение к Дальнему Востоку открывает перед Бурятией новые перспективы»

Он уверен, решение положительно скажется как на экономической, так и на социальной сфере
Валентина ГИЛЕВИЧ
Поделиться:
Глава Бурятии Алексей Цыденов: «Присоединение к Дальнему Востоку открывает перед Бурятией новые перспективы». Фото: официальный аккаунт в социальных сетях.Глава Бурятии Алексей Цыденов: «Присоединение к Дальнему Востоку открывает перед Бурятией новые перспективы». Фото: официальный аккаунт в социальных сетях.
Изменить размер текста:

Вчера президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о передаче Бурятии и Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа.

Как сообщала «Комсомольская правда» соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации. В Сети же уже начались активные обсуждения того, какие изменения ждут Бурятию, Забайкальский край.

Тем временем глава Республики Бурятии Алексей Цыденов официально прокомментировал решение.

Цыденов заявил, что данное присоединение открывает перед Бурятией новые возможности и перспективы.

- Это скажется как в экономической, так и в социальной сфере. Будут больше инвестироваться проекты, появится поддержка Фонда развития Дальнего востока, выплаты при рождении третьего ребенка, возможность введения электронных виз, развитие туризма и предоставление «дальневосточного гектара», - объяснил Алексей Цыденов на официальной странице правительства Республики Бурятии в Facebook.

Также глава республики отметил, что прежние льготы останутся, добавится лишь ряд новый. Но так как бюджет округа уже распределен на ближайший год, то, скорее всего, полностью ощутить переход жители Бурятии и Забайкальского края смогут лишь в 2020 году.

Что касается Байкала, никаких весомых изменений принято не будет.

- В Сибирском федеральном округе Бурятии было комфортно, - добавляет Алексей Цыденов. - Но нужно идти дальше и думать о еще большем развитии. Я хотел бы поблагодарить за плодотворное сотрудничество полномочного представителя СФО Сергея Ивановича Меняйло.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Популярная американская певица LP выступит в Иркутске
Отметили с праздником: в Шелехове благоустроены еще два двора
ДТП в Зиминском районе: пострадали трое взрослых и ребенок
Два крупных пожара вспыхнули за один вечер в Усть-Куте
ДТП со смертельным исходом в Тайшетском районе
Долой мусор: Усолье – Сибирское получит 8,6 миллионов рублей на устранение несанкционированных свалок
Крупный пожар на складе в Ангарске
Семья из Братска приняла участие в популярном реалити – шоу
СМИ: самолет, следовавший из Иркутска в Москву, совершил жесткую посадку в Домодедово
Братья-убийцы: двух мужчин будут судить за расправу над таксистом в Бурятии
50 проектов из Иркутской области получили президентские гранты
Шесть ТЦ в Иркутской области остаются закрытыми из-за нарушений требований пожарной безопасности
По 6-километровому участку трассы Р-255 «Сибирь» открыли движение в Иркутской области
Историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора» открылся в Иркутске
СК расследует дело: в Иркутской области предприниматель въехал в толпу подростков