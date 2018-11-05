СЕГОДНЯ 09:24 2018-11-05T12:17:07+03:00

Глава Бурятии Алексей Цыденов: «Присоединение к Дальнему Востоку открывает перед Бурятией новые перспективы». Фото: официальный аккаунт в социальных сетях.

Он уверен, решение положительно скажется как на экономической, так и на социальной сфере

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Вчера президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о передаче Бурятии и Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа.

Как сообщала «Комсомольская правда» соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации. В Сети же уже начались активные обсуждения того, какие изменения ждут Бурятию, Забайкальский край.

Тем временем глава Республики Бурятии Алексей Цыденов официально прокомментировал решение.

Цыденов заявил, что данное присоединение открывает перед Бурятией новые возможности и перспективы.

- Это скажется как в экономической, так и в социальной сфере. Будут больше инвестироваться проекты, появится поддержка Фонда развития Дальнего востока, выплаты при рождении третьего ребенка, возможность введения электронных виз, развитие туризма и предоставление «дальневосточного гектара», - объяснил Алексей Цыденов на официальной странице правительства Республики Бурятии в Facebook.

Также глава республики отметил, что прежние льготы останутся, добавится лишь ряд новый. Но так как бюджет округа уже распределен на ближайший год, то, скорее всего, полностью ощутить переход жители Бурятии и Забайкальского края смогут лишь в 2020 году.

Что касается Байкала, никаких весомых изменений принято не будет.

- В Сибирском федеральном округе Бурятии было комфортно, - добавляет Алексей Цыденов. - Но нужно идти дальше и думать о еще большем развитии. Я хотел бы поблагодарить за плодотворное сотрудничество полномочного представителя СФО Сергея Ивановича Меняйло.