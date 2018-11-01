Когда наступит зима: холода опаздывают в Иркутске на десять дней

СЕГОДНЯ 06:56 2018-11-01T07:03:52+03:00

Когда наступит зима: холода опаздывают в Иркутск на десять дней. Фото: предоставлено синоптиками.

За 78 лет такая погода наблюдалась всего восемь раз

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В октябре, особенно в последние дни месяца, погода радовала жителей Иркутска. Мы уже и привыкли к тому, что днем можно разгуливать без шапки. Кажется, что такой теплой осень давно не была. Кстати, синоптики придерживаются такого же мнения: они уже заявили об аномально позднем начале зимы в Иркутской области. Понятно, что их утверждение основывается на конкретных расчетах и многолетних наблюдениях.

- В метеорологии зима начинается того, когда среднесуточная температура составляет ноль градусов, - сообщают на официальном сайте Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики объяснили, что средние многолетние даты такого перехода (начала зимы) на юге Иркутской области находятся в пределах 14-17 октября. В крупных городах еще позднее - 19-21 октября, это объясняется тем, что в мегаполисах всегда теплее.

То есть, в этом году зима, понятно, что не календарная, а метеорологическая, еще не началась.

- Так, в Хомутово столь позднее начало зимы (после 31 октября) наблюдается впервые за все годы наблюдений агрометеостанции - за 62 года, - продолжают в ведомстве. - Повторяемость этого явления около 2%: редчайший случай.

В Черемхово за последние 78 лет метеонаблюдений также не было случаев после 31 октября: повторяемость такого явления 1%: один раз в 100 лет. Это очень крупная аномалия.

Правда, в Иркутске с 1940 по 2018 год (то есть за 78 лет наблюдений) такое аномально позднее начало зимы, после 31 октября, уже было, но нечасто - всего восемь раз.

То есть повторяемость явления всего 10%.

Напоминаем, что с 1 ноября ожидается прохождение активного холодного атмосферного фронта с ветром, осадками и сильным похолоданием. Начнется климатическая зима и на юге Иркутской области.