Экстренная посадка не понадобилась: врач ХК «Байкал-Энергия» из Иркутска спас пассажира рейса «Иркутск-Москва»

СЕГОДНЯ 13:32 2018-11-02T13:45:57+03:00

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Трагедией мог закончиться полет для 73-летнего пассажира рейса «Иркутск-Москва», если бы на борту не оказалось иркутской хоккейной команды «Байкал-Энергия» и ее врача Александра Колпашникова. Бело-синие в полном составе летели на первый матч нового сезона чемпионата России против красногорского «Зоркого». Примерно в середине полета пожилому мужчине стало плохо, у пенсионера резко упало давление. Когда бортпроводники сообщили об этом командиру экипажа, тот уже собирался делать вынужденную посадку в Екатеринбурге. Но она не понадобилась после того, как по громкой связи старший бортпроводник не спросил у пассажиров, есть ли в салоне врач.

- Я сразу вскочил со своего места, - говорит Александр Колпашников. – Попросил у стюардесс тонометр, чтобы смерить давление. Они сказали, что мерили буквально 20 минут назад и оно было около 165. Когда померил я, оно стало уже 80 на 40 и это в 73 года! Оказалось, попутчица дала ему две таблетки, которые и снизили резко давление. А так делать нельзя! После этого, я через силу заставил выпить его очень крепкий чай с шоколадом. Вскоре стал прощупываться пульс и давление начало подниматься. Дедушка начал подавать признаки жизни.

Когда мужчине стало лучше, Александр Колпашников убедил экипаж не делать вынужденную посадку и продолжить полет. И не зря. Самолет спокойно долетел до Шереметьево, а сам пенсионер на плохое состояние больше не жаловался.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/676178" frameborder="0"></iframe> Иркутский врач Александр Колпашников о том как спас пассажира рейса "Иркутск-Москва". Видео: пресс-служба ХК "Байкал-Энергия".

- Когда мы спускались по трапу самолета, я спросил его о здоровье, он ответил, что все хорошо и даже улыбался, - продолжает Александр Колпашников. – Он отказался от госпитализации и спокойно пошел на другой рейс. Были ли уже в моей практики подобные случаи? Конечно, ведь мы с командой летаем почти круглый год по стране. Бывало, пассажирам становилось еще хуже. Хотел бы дать всем совет: никогда не пейте таблетки без назначения врача. Не надо надеяться на случайных попутчиков.

Подвигом свой поступок иркутский врач, конечно, не считает, говорит что на его месте так бы поступил любой медик. Ну а с таким "Доком", как хоккеисты «Байкал-Энергии» любя называют Александра, они могут не боятся никаких травм. 3 ноября, в игре с «Зорким», Александр Колпашников по традиции будет следить за состоянием игроков команды от кромки поля.

ДОСЬЕ «КП»

Александр Колпашников

Родился 11 февраля 1966 года в поселке Качуг Качугского района Иркутской области

Окончил Иркутский государственный медицинский институт по специальности "Спортивная медицина".