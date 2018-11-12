«Комсомолка» наградила победителей конкурса «Классный учитель-2018»

Десант педагогов - победители фотоконкурса «Классный учитель-2018» - высадился в пресс-центре «Комсомолки». Баттл проходил на сайте irk.kp.ru с 1 сентября по 1 ноября. Самые-самые лучшие учителя из разных школ Приангарья заслужено получили дипломы и подарки.

- Ваше желание постоянно совершенствоваться, взаимодействовать с коллегами не только внутри коллектива, - похвально, - поприветствовал победителей замминистра образования Иркутской области Максим Парфенов. – Спасибо вам за ежедневный труд, благородное дело! Также хотел бы сказать огромное спасибо «Комсомолке» за такой замечательный конкурс. Он идет во благо развитию образования.

Итак, соревнование мы проводили второй год подряд. В виртуальном состязании мог принять участие любой педагог. Ограничений никаких и условия просты: прислать фото с подписью. Наверное, именно поэтому мы получили так много снимков – более 200! География участников охватила всю область, а борьба на сайте была нешуточной - лидеры набрали более 10 тысяч голосов. Итак, объявляем победителей!

Победительницы получили подарки от спонсора.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первое место с результатом в 20 486 голосов заняла учитель математики иркутской школы №69 Алина Новожилова. Ее стаж - 4 года.

- Когда утром ведешь уроки, а после обеда ставишь танцы для детей и в перерыве пишешь сценарии для мероприятий, понимаешь, что счастье в том, чтобы заниматься любимым делом, - говорит учитель. – Математика – сложный предмет и дается не всем, поэтому на каждом уроке я ищу подход к детям, чтобы им было интересно.

Поддержать победительницу пришел директор школы Александр Сопин:

Поддержать победительницу Алену Новожилову пришел директор школы №69 Александр Сопин.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Алина Андреевна – настоящий педагог 21 века. Она каждого ученика мотивирует на успех. «Школа № 69 - пространство твоих побед», так звучит наш слоган. Мы учимся не на ошибках, а на победах и Алина Андреевна – как раз яркий тому пример.

Второе место с результатом 17 987 досталось учителю начальных классов из поселка Новонукутский Елене Шегнагаевой. За молодого педагога голосовал весь район.

За молодого учителя Елену Шегнагаеву голосовал весь Нукутский район.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Это мой первый выпуск, сейчас веду третий класс, - говорит учитель. - Каждый день я не только даю знания детям, но и сама от них чему-то учусь. Это ценно!

Третье место досталось Светлане Серафимовой - учителю русского языка и литературы с 29-летним стажем работы из Кудинской средней школы. Ее фото на конкурс отправили… выпускники 1996 года! Создали чат, подключили голосующих из разных городов и даже стран.

- Светлана Валериановна - учитель от Бога, - написала они. - Мы искренне благодарны ей за любовь к детям, высокий профессионализм и преданный многолетний труд в нашей школе.

Фото Светланы Серафивомой на конкурс отправили выпускники 1996 года.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кроме того, мы отметили еще трех педагогов. Их от пьедестала почета разделил всего один шаг. Это Оксана Шмидт – учитель начальных классов из поселка Новонукутский и учитель музыка иркутского лицея №3 Ольга Доманова. Не могли мы не поощрить педагога-мужчину. Учитель английского языка из иркутской школы №67 Азиза Галимуллина набрал больше всего голосов среди преподавателей-представителей мужского пола.

После награждения вместе с победителями мы устроили чаепитие.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Азиз Галимуллин два года работает в школе и очень любит свою работу.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оксана Шмидт стала призером конкурса, она много лет работает учителем начальной школы.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА