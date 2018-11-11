Примерзшую ко льду собаку спасли в Забайкалье

Чудом из ледяного плена удалось спастись собаке в Забайкалье. Задние лапы и хвост пса примерзли ко льду на озере Кенон, недалеко от областного центра - Читы. Места в этом месте берега безлюдные и погода не располагает к загородному отдыху – словом, помочь животному было совсем некому. Случайно четвероногого заметили спасатели, которые патрулировали окресности.

- Наши сотрудники объезжали прибрежную зону, - рассказали в пресс-службе госучреждения "Забайкалпожспас". – Было понятно, что собака долго лежала на одном месте.

Сотрудники освободили животное, которое, видимо, родилось под счастливой звездой, из "ледяной ловушки". Затем пса доставили на берег, согрели и накормили. Убедившись, что с псом все хорошо, его отпустили.

К слову, сейчас в Чите сейчас около пяти градусов ниже нуля, ночью температура опускалась до минус восьми градусов.