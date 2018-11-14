2018-11-14T09:37:13+03:00
Общество

Здравоохранение Приангарья развивается уверенными темпами

На капремонт медучреждений Иркутской области выделено в десять раз больше средств, чем в 2015 году
Юлия УЛЫБИНА
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В регионе обновляют парк машин скорой помощи.В регионе обновляют парк машин скорой помощи.Фото: Александр ШУДЫКИН
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Начиная со следующего года, Иркутская область начнет получать из федерального бюджета миллиарды рублей на борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. В регионе продолжит обновляться парк автомобилей скорой медицинской помощи, будут реконструироваться и строиться объекты здравоохранения. Три года назад о таких масштабных изменениях можно было только мечтать. Сейчас же это реальность, а впереди еще более амбициозные задачи.

Напомним, что в 2013 - 2014 годах все муниципальное здравоохранение перешло на региональный уровень. Многие больницы и поликлиники новому собственнику достались, мягко говоря, не в лучшем виде.

- Познакомившись с переданными региону объектами, я сделал неутешительный вывод: через пару-тройку лет больницы с износом в 40 - 50% могут прийти в состояние знаменитого Александровского централа, в котором содержать больных людей было уже просто бесчеловечно, - отметил министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.

Губернатор, правительство и Законодательное Собрание региона после обозначения необходимости выделения дополнительных бюджетных средств тут же оказали поддержку.

Главой Приангарья Сергеем Левченко было принято решение о поэтапном увеличении расходов на здравоохранение. В 2016 году министерство разработало пять дорожных карт, направленных на решение конкретных задач. Одна из них - завершение реконструкции блока «Б» Иркутской областной клинической больницы. На обновление корпуса выделили 237 млн рублей. Работа контролировалась еженедельно и была выполнена согласно разработанному плану. После завершения капитального ремонта еще 234 млн рублей направили на покупку современного высокотехнологичного оборудования. На базе отремонтированного корпуса создали четыре новейших подразделения, в том числе отделение онкогематологии.

Следующая задача была связана с совершенствованием работы скорой медицинской помощи. На внедрение единой автоматизированной диспетчерской службы из регионального бюджета выделили 5 млн рублей. Теперь на место аварий, к примеру, выезжают машины, которые находятся рядом с местом ДТП, а не за десятки километров.

Плюс ко всему в 2016 году состоялось долгожданное объединение скорой помощи областного центра и Иркутского района, что также помогло сократить время прибытия бригад на вызов. Впервые в истории региона масштабно обновился и парк автомобилей: в этом году было закуплено более 200 машин скорой медицинской помощи.

Перевод 204 пациентов из аварийных зданий Александровского централа тоже вошел в число первоочередных целей. Для этого в четырех муниципалитетах региона создали пять психиатрических отделений и 110 дополнительных рабочих мест.

Дорожная карта способствовала и спасению Усольского роддома, закрытого по решению суда. На капитальный ремонт учреждения выделено порядка 150 млн рублей, плюс дополнительные средства были направлены на временную организацию родильного отделения в городской больнице.

- Если в 2015 году на капремонт, разработку проектов и строительство учреждений здравоохранения региона было выделено 462 млн рублей, то в 2016-м эта сумма увеличилась до 478 млн, а в 2017-м до 1,8 млрд рублей, то есть в четыре раза, - подчеркнул Олег Ярошенко. - Конкретно на капитальный ремонт в 2015 году выделялось 57 млн рублей, а сейчас, в 2017 - 2019 годах, - 525 - 575 млн рублей, то есть в десять раз больше! Благодаря этому каждый год мы комплексно обновляем 40 - 45 медицинских объектов.

Также сейчас на закупку современного медицинского оборудования в год направляется 300 - 350 млн рублей - в три раза больше, чем прежде.

Что касается строительства медучреждений, то на завершение объектов в Усть-Ордынском Бурятском округе, которые начали возводить по президентскому указу еще в 2006 году, было выделено почти 2 млрд рублей.

Серьезное финансирование направлено на создание новых учреждений в областном центре и других населенных пунктах региона.

Сейчас в Иркутске заканчивается строительство детской поликлиники № 8, до конца следующего года будет сдано новое здание детской поликлиники Иркутской горбольницы № 9. Разработана проектно-сметная документация для строительства поликлиник №№ 10, 15 и филиала городской поликлиники № 1, травмпункта горбольницы № 3. Также в областном центре планируется возвести многофункциональный детский медицинский центр, современную и безопасную туберкулезную больницу. Под медорганизации приобретаются и готовые здания.

- Устойчивое функционирование региональной системы здравоохранения возможно, когда последняя стоит на трех китах: хорошие условия для пациентов и врачей, оборудование, квалификация специалистов, - отметил Олег Ярошенко. - Наша главная задача - обеспечение качественной и доступной медицинской помощи. Дорогу осилит идущий, и воля прожигает любую броню, особенно если эта воля осознанная и профессиональная.

Информационный материал подготовлен редакцией ООО Агентство "Комсомольская правда-Байкал" в соответствии с лицензионным договором №14-158. от 28.04.2018г.

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