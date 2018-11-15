2018-11-15T10:49:56+03:00
Общество

За мной не занимайте: певец Шура отстоял в очереди за колбасой в Иркутске

Артист захотел полакомиться сибирскими деликатесами [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Шура в очереди за колбасой в Иркутске. Фото: скриншотШура в очереди за колбасой в Иркутске. Фото: скриншот
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Едва приехав в Иркутск на концерт «Дискотеки-90» певец Шура сразу пошел в народ. До выхода на сцену суперзвезды, песни которого 18-20 лет назад разрывали все хит-парады, остается еще несколько часов, поэтому Александр Медведев (настоящее имя и фамилия певца) вместе с солистками группы «Краски» решил проехаться по холодному городу. И в одном из районов, причем не в самом центре, певец увидел картину, словно из своих любимых 90-х годов – а именно огромную очередь в мясную лавку.

Шура недолго думая, взял за руку Ольгу Гусеву из «Красок» и вместе с ней … встал в очередь за обычными горожанами, даже не думая просить их пропустить его вперед.

- А мы даже не знаем, что там дают, - шутливо комментирует происходящее сам Шура своему помощнику, который снимает все на видео. – Сейчас отстоим и узнаем. Но говорят, что дают только по одной палке колбасы в руки. Эй, женщина, поэтому не занимайте там за мной! Вроде у них там все кончается.

shuramedvedevshuramedvedev
Певец Шура в очереди за колбасой в Иркутске
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Интересно, но судя по ролику, никто из 15-20 человек, стоящих в очереди так и не узнал певца. Еще бы, ведь многие привыкли видеть его на сцене в эксцентричный нарядах, в которых он выступал в конце 90-х. Кстати, судя по всему, Шура действительно почувствовал себя в атмосфере того времени. Об этом говорит подпись, которую он поставил под роликом.

- Лихие 90-е и мы с Ольгой Гусевой тут как тут, - пишет артист. – Яркие представители шального времени.

Правда, полакомился ли он сибирскими мясными деликатесами перед концертом, остается загадкой. Зато ясно одно, лучшие хиты Шуры «Ты не верь слезам», «Холодная луна», «Отшумели летние дожди», иркутяне услышат уже 15 ноября в 19.00 во Дворце спорта «Труд».

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