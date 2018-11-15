А вам слабо? Сибирский богатырь попал в Книгу рекордов России, подтягиваясь на двух пальцах

Если в армии, говоря образно, за какую-то провинность солдата могут заставить отжиматься на бровях, то приказ сдавать норматив по подтягиванию на одних пальцах не вынесут даже в шутку. А вот 25-летнего уланудэнца Рафаэля Кулиева таким бы не испугали: отжиматься и подтягиваться он в прямом смысле может на любых частях тела.

«А почему бы не воспользоваться этим?» – резонно подумал Рафаэль и на одну из своих тренировок захватил видеокамеру. Первая цель, которую он поставил перед собой, - зафиксировать рекорд по подтягиванию на турнике на двух пальцах (по одному на каждой руке). Сделав 16 удачных подъемов, спортсмен отправил ролик не на программу «Сам себе режиссер» в рубрику «А вам слабо?», а в «Книгу рекордов России». И не зря! Заявку быстро одобрили и официально зачислили сибиряка в ряды лучших атлетов страны.

На руках Рафаэль может подтянуться до 750 раз. Фото: личный архив Рафаэля Кулиева.

- Как мне сказали, можно было подтянуться всего один раз, - рассказывает корреспонденту "Комсомольской правды" в Иркутске Рафаэль Кулиев. – Но так ведь неинтересно, такой рекорд побил бы каждый. А теперь вот пусть попробуют повторить мой трюк. Вообще мой лучший результат был – 25 подтягиваний. Кстати, после этого я еще отправил заявку в «Книгу рекордов Гиннеса». Нужно было минимум 19 раз подтянуться на лямках, привязанных к турнику, а я сделал 27 повторений. Теперь жду ответа, который придет через 4 недели. Не знаю, как сложится, вполне мог допустить ошибку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/677880" frameborder="0"></iframe> Спортсмен из Бурятии Рафаэль Кулиев показывает как подтягиваться на двух пальцах. Видео: предоставлено Рафаэлем Кулиевым.

При этом к установлению российского рекорда Рафаэль, признается, специально не готовился. И, правда, зачем? Если он тренируется не три раза в неделю, а по три раза в день. Весь секрет его отличной физической формы прост: парень занимается сам и активно продвигает в массы такой набирающий популярность вид спорта как Скивкросс.

- Это комплекс разнообразных тренировок на каждый день, включающий в себя упражнения сразу из нескольких видов спорта, - рассказывает Рафаэль Кулиев. – Да, в детстве я занимался всем: гимнастикой, легкой атлетикой, футболом. Но 8 лет назад мой отец создал свою систему подготовки в скивкроссе и я сосредоточился на нем, теперь я сам тренер. Свивкросс – более 1000 упражнений! Они позволяют сбросить вес, набрать мышечную массу, развить выносливость, гибкость и силу. Например, моя последняя тренировка была построена так: сначала я позанимался в тренажерке, где сделал 750 подтягиваний на руках и пальцах, отжался 2 тысячи раз, прыгнул 5 тысяч раз на скакалке, потягал гирю, а перед этим еще заглянул в бассейн. И все это за 2,5 часа!

Рафаэль в отличной физической форме. Фото: личный архив Рафаэля Кулиева.

Благодаря такой активности Рафаэль вообще не соблюдает никаких диет. И конечно, все подопечные сибирского богатыря задают ему один и тот же вопрос: «Как подтягиваться на двух пальцах и не соскользнуть с турника?».

- Сначала научитесь делать это на руках, - отвечает Рафаэль. – Сначала подтягивайтесь, сколько можете разными хватами: узким, широким. Ну и конечно укреплять пальцы необходимо. Отжимайтесь на них, поднимайте и удерживайте гири и штанги на пальцах. Но если у вас уже есть физическая подготовка, то научитесь быстро.

Рафаэль с детства занимается спортом. Фото: личный архив Рафаэля Кулиева.

Теперь силач хочет сделать что-нибудь нестандартное в другом направлении. Следующую победу обещает одержать в силовых управлениях. Например, поднять от груди рекордный вес – за 100 кг. А между своими занятиями Рафаэль вместе с отцом и другом приучает к спорту уланудэнских ребятишек. Скивкроссом там сейчас занимается около 1000 детей. Юных спортсменов берут в секцию уже с 5 лет.