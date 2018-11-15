2018-11-15T16:20:13+03:00
Общество

Дмитрий Бердников: Мэр всегда на работе

В эфире радио «Комсомольская правда" глава Иркутска рассказал о преображении города и о предстоящих праздниках [аудио]
Юлия УЛЫБИНА
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В эфире радио «Комсомольская правда" Дмитрий Бердников рассказал о преображении города и о предстоящих праздникахВ эфире радио «Комсомольская правда" Дмитрий Бердников рассказал о преображении города и о предстоящих праздникахФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Сколько новых скверов и парков появилось в столице региона за последние три года, какими темпами обновляются дворы и дороги, строятся и реконструируются объекты социальной сферы? На все эти вопросы в эфире радио "Комсомольская правда" (91,5FM) в Иркутске ответил мэр столицы Приангарья Дмитрий Бердников.

Глава областного центра напомнил, как в 2016 году, предвосхитив федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», Иркутск начал преображаться по запросу общественности. Всего было благоустроено 42 парка и сквера, 169 дворов.

В 2017 году уже в рамках федеральной программы в областном центре облагородили 13 общественных пространств и 208 дворов. На это было направлено свыше 540 млн рублей, в том числе 327,6 млн рублей из местного бюджета. Дмитрий Бердников подчеркнул, что в этом году масштабы обновления города не меньшие: 13 пространств и 213 дворов. В городе реализуются такие крупные проекты, как «Иркутские кварталы», развитие островов Юность и Конный, реконструкция исторического комплекса «Иерусалимская гора».

- Важно, что во всех этих процессах участвуют жители, - подчеркнул мэр. – Это элемент народного управления.

Напомним, что в этом году Иркутск признали лучшим в Сибири по качеству городской среды. Такой рейтинг был подготовлен при поддержке Министерства строительства России.

- Оценка, на мой взгляд, заслуженная, - отметил Дмитрий Бердников. -

По критериям безопасности, комфортности, современности городской среды, самобытности облагораживаемых территорий мы справедливо вышли в лидеры. Нам есть чем гордиться, но расслабляться и останавливаться нельзя. Работа предстоит серьезная, задачи поставлены соответствующие. Темп, который мы набрали, важно сохранить и при возможности преумножить.

В эфире глава города ответил и на личные вопросы. К примеру, о том, как он будет праздновать Новый год.

- Мэр всегда на работе, но я тоже, безусловно, жду праздника, - сказал Дмитрий Бердников. - Мы с коллегами обсуждаем, что нового предложить горожанам в новогодние дни, как украсить Иркутск, чтобы это было красиво и не похоже на то, что уже было ранее. Столица региона должна войти в 2019 год в ярком и неповторимом наряде.

15.11.2018 Тема дня - Иркутск

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