Победителями в двух номинациях конкурса «Золотая запятая» в Иркутске стали журналисты «Комсомолки»

Жюри конкурса «Золотая Запятая» назвало имена победителей конкурса. Награждение лауреатов и номинантов состоялось на торжественной церемонии в «БайкалБизнесЦентре» 16 ноября. Авторы проектов, занявшие первые места, получили памятные знаки, денежные премии и ценные подарки. «Комсомольская правда» гордится тем, что среди победителей – журналисты издания.

Жители Иркутска хорошо знают имена Евгении Дмитриевой ( она стала победителем в номинации «лучший радиопроект») и Яны Лисиной, которая стала лучшей среди журналистов, публиковавших материалы о городе в печатных СМИ. В утреннем эфире на радио "Комсомольская правда" в Иркутске ( слушайте 91,5 fm) Евгения Дмитриева вела программу "Иркутск комфортный: проводим виртуальную экскурсию по городу будущего". А Яна Лисина на страницах газеты представляла публикации, посвященные реализации городской программы "Комфортная среда". Поздравляем!

В мероприятии приняли участие около 200 журналистов федеральных, региональных и муниципальных средств массовой информации. На «Золотой запятой» были организованы мастер-классы и лекции ведущих федеральных экспертов. Одним из тех, кто обучал городских журналистов практике взаимодействия СМИ и власти стал первый заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда» Александр Чепель.

Выступили перед журналистами политический обозреватель Александр Политковский, урбанист Станислав Мурунов, фоторепортер Александр Попов, главный редактор научно-популярного интернет-издания N+1, основатель сообщества «Лентач» Александр Коняев и другие.