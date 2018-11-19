Спасение изюбря: в Бурятии сельские жители вытащили животное из полыньи
Спасли изюбря. Молодой олень едва не погиб в ледяной воде, провалившись в полынью. Его счастье - тонущее животное увидел рыбак. Казалось бы, подумают многие - вот она, добыча! Сама в руки идет. Вытаскивай и считай охотничьим трофеем. Но местные жители, эвенки, считают это недостойным.
-Если животное в беде, его надо спасти, - говорит глава Баргузинского района Алексей Балуев. - Поэтому Михаил Темушев позвонил в МЧС, нас поднял на помощь. Вот мы вместе поехали к озеру. Изюбрь уже барахтался из последних сил. Обхватили его рога веревкой, чтобы вытянуть, распилили лед. Обессиленного, беспомощного, вытащили на берег. У костра приводили в чувство массажем ног. Такая радость была, когда поняли - будет жить.
Алексей Балуев рассказывает: как спасали изюбря из полыньи
Жители поселка Баргузин пришли на помощь тонущему изюбрю.
Но заканчивать на этом спецоперацию по спасению изюбря было никак нельзя. Замерзшее животное могло ночью погибнуть на морозе -25. Оленя завернули в теплые одеяла и на санях, привязанных к УАЗику, повезли в поселок.
Изюбрю пришлось делать массаж.
-Надо сделать изюбрю согревающий укол, - рассуждали бывалые таежники - эвенки.
Это смог сделать местный ветеринар. Быстро нашли и место, где бы изюбрь отогрелся и пришел в себя.
-Мы решили нашего Михаила (так жители Баргузина в шутку окрестили оленя, потому что в его спасении участвовало сразу несколько человек с таким именем) оставить на ночь в гараже, - продолжает Алексей Балуев. -Пусть согреется. А утром нацепили на него бирку и выпустили на волю. Я очень благодарен всем, кто принял участие в спасении изюбря. Это великое событие, когда на помощь животному приходят люди. Он будет теперь благодарен людям, ну и мы будем смотреть за ним, наблюдать его дальнейшую судьбу.
Спасение изюбря из полыньи в Баргузине.Изюбрь попал в полынью на реке Баргузин, был спасён и отпущен.
Прощаться с изюбрем пришли все, кто участвовал в его спасении. Олень как ни в чем не бывало ускакал в лес.