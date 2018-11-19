Спасение изюбря: в Бурятии сельские жители вытащили животное из полыньи

Спасли изюбря. Молодой олень едва не погиб в ледяной воде, провалившись в полынью. Его счастье - тонущее животное увидел рыбак. Казалось бы, подумают многие - вот она, добыча! Сама в руки идет. Вытаскивай и считай охотничьим трофеем. Но местные жители, эвенки, считают это недостойным.

-Если животное в беде, его надо спасти, - говорит глава Баргузинского района Алексей Балуев. - Поэтому Михаил Темушев позвонил в МЧС, нас поднял на помощь. Вот мы вместе поехали к озеру. Изюбрь уже барахтался из последних сил. Обхватили его рога веревкой, чтобы вытянуть, распилили лед. Обессиленного, беспомощного, вытащили на берег. У костра приводили в чувство массажем ног. Такая радость была, когда поняли - будет жить.

Алексей Балуев рассказывает: как спасали изюбря из полыньи 00:00 00:00

Жители поселка Баргузин пришли на помощь тонущему изюбрю.

Но заканчивать на этом спецоперацию по спасению изюбря было никак нельзя. Замерзшее животное могло ночью погибнуть на морозе -25. Оленя завернули в теплые одеяла и на санях, привязанных к УАЗику, повезли в поселок.

Изюбрю пришлось делать массаж.

-Надо сделать изюбрю согревающий укол, - рассуждали бывалые таежники - эвенки.

Это смог сделать местный ветеринар. Быстро нашли и место, где бы изюбрь отогрелся и пришел в себя.

-Мы решили нашего Михаила (так жители Баргузина в шутку окрестили оленя, потому что в его спасении участвовало сразу несколько человек с таким именем) оставить на ночь в гараже, - продолжает Алексей Балуев. -Пусть согреется. А утром нацепили на него бирку и выпустили на волю. Я очень благодарен всем, кто принял участие в спасении изюбря. Это великое событие, когда на помощь животному приходят люди. Он будет теперь благодарен людям, ну и мы будем смотреть за ним, наблюдать его дальнейшую судьбу.

Спасение изюбря из полыньи в Баргузине.Изюбрь попал в полынью на реке Баргузин, был спасён и отпущен.

Прощаться с изюбрем пришли все, кто участвовал в его спасении. Олень как ни в чем не бывало ускакал в лес.