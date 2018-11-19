2018-11-19T12:46:00+03:00
Общество

Нечем платить за лечение: ангарчанин, нелегально работающий в Корее, должен местной больнице более 1 миллиона рублей

Андрей Табак поехал за границу без медстраховки, чтобы заработать денег, а оказался на больничной койке [фото, аудио]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Андрей Табак и его гражданская жена Елена Губенкова. Фото: предоставлено Еленой ГубенковойАндрей Табак и его гражданская жена Елена Губенкова. Фото: предоставлено Еленой Губенковой
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Два года назад пользователи соцсетей всем миром спасали 53-летнего жителя Бурятии, который из-за диабета впал в кому в Сеуле и оказался в больнице, где пребывание в сутки стоит 50 тысяч рублей. В похожей ситуации в ноябре этого года оказался и 33-летний ангарчанин Андрей Табак, который тоже решил подзаработать в Южной Корее, а оказался на «золотой» больничной койке. Но обо всем по порядку.

Бросить работу помощника сталевара на одном из ангарских заводов Андрей решил в январе этого года. Как говорится, работа тяжелая, а зарплата маленькая. Знакомые посоветовали «пробить» варианты трудоустройства в Корее, благо таких вакансий в интернете хоть отбавляй. Списавшись с одним из агентов, мужчина купил билет на самолет.

- Он неофициально и без страховки устроился на завод по переработке морской капусты, - рассказывает "Комсомольской правде" в Иркутске гражданская жена Андрея Елена Губенкова. - Работать приходилось без выходных. Платили ему вонами (валюта Кореи. - Прим. ред.) на руки. Часть денег пересылал родителям, которые живут в Приднестровье.

Вернуться домой Андрей собирался в ноябре, о чем сообщил Елене, но внезапно пропал. С 5 ноября перестал выходить на связь, на следующий день Елена забила тревогу. Женщина сначала написала пост в соцсетях, апотом добралась до консула Романа Быкова. Так стало известно, что Андрей в тяжелом состоянии находится в больнице города Кванджоу. Диагноз неутешительный - «пневмония и отек легких». Раньше сибиряк никогда не жаловался на здоровье.

Андрей никогда на жаловался на здоровье. Фото: предоставлено Еленой Губенковой.

Андрей никогда на жаловался на здоровье. Фото: предоставлено Еленой Губенковой.

- Оказалось, ему стало плохо в гостинице города Вандо, где он жил, - продолжает Елена. - На такси мужа привезли в местную больницу, но там врачи решили направить в Кванджоу, это три часа езды на машине. В себя он пришел только 8 ноября. Сразу позвонил мне и рассказал, что по-прежнему лежит в больнице, где ему делали гемодиализ.

Естественно, лечение и уход в корейской клинике не бесплатные. Счет себя долго ждать не заставил: сейчас он составляет свыше 19 тысяч долларов (более 1,2 млн рублей). У Андрея и его близких такой суммы нет. Вдобавок к этому консул довел до них еще одну неутешительную новость: транспортировка Андрея на Родину невозможна, пока долг не погасят полностью. Кроме того, больница может просто отключить его от аппарата жизнеобеспечения.

Фото счета, который выписали Андрею в корейской клинике. Фото: предоставлено Еленой Губенковой.

Фото счета, который выписали Андрею в корейской клинике. Фото: предоставлено Еленой Губенковой.

- Мама и брат Андрея собрали около 200 тысяч рублей, - говорит Елена. - Нам неожиданно позвонил консул и сказал, чтобы мы быстрее покупали Андрею билет. Ему удалось договориться, Андрея отпустили из клиники. Вчера вечером, 19 ноября, он вылетел во Владивосток.

В Генконсульстве России в Южной Корее проблему Андрея Табака нам подтвердили. Роман Быков действительно забрал Андрея из больницы и посадил на рейс до Владивостока, откуда он вылетит в Иркутск, где продолжит лечение. Что касается миллионного долга, то родным Андрея, по словам представителей Генконсульства, деньги корейской больнице придется выплатить.

ВНИМАНИЕ!

Если вы хотите помочь семье Андрея Табака, расчетный счет его семьи можно посмотреть здесь.

Гражданская жена, оказавшегося в корейской клинике ангарчанина: "Сначала они говорили, что не выпустят его, пока не оплатим лечение"

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