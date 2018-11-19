2018-11-19T13:59:56+03:00
Общество

После сильных морозов в Иркутск возвращается тепло: сердечники, будьте осторожны

От холодов мы отдохнем, но могут разыграться ОРВИ и грипп
Ольга СЛАВИЧЕВА
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После сильных морозов в Иркутск возвращается тепло: сердечники, будьте осторожны.После сильных морозов в Иркутск возвращается тепло: сердечники, будьте осторожны.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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На этих выходных иркутяне многие иркутяне примерили шубы и унты. Вариантов нет – ночью на понедельник ударил мороз под -25. А это уже серьезно. Правда, синоптики обещают, что резкое похолодание вскоре сменится не менее резким потеплением. Днем – почти до нуля.

-Если ночью на вторник, 20 ноября, будет также очень холодно, то днем ждем уже около -12, - рассказывает подробности начальник отдела агропрогнозов Иркутского гидрометцентра Владимир Гонтарь. – А уже в среду примерно такая температура будет ночью. Конечно, резкая перемена погоды никогда не обходится без осадков. Поэтому и в ночь на 21 ноября ожидается снег и ветер. Днем же мы ждем по-настоящему теплые для зимы дни – около -4.

С одной стороны – просто замечательно. Пусть мы и сибиряки, но морозы любим не очень. А с другой? В среду число людей, глотающих таблетки от головной боли, наверняка удвоится. Так всегда бывает на перемену погоды.

- При резкой перемене погоды у людей в самом деле скачет артериальное давление, болит голова, - объясняет главный кардиолог Иркутской области Анна Черкашина. - Так что в тот день, когда погода будет меняться, стоит быть особо внимательными к своему здоровью. Надо строго выполнять все назначения своего лечащего врача. Если вы постоянно принимаете какие-то препараты, а давление повысилось, можно немного повысить дозу. Но только немного. И, конечно, перед этим измерить давление.

Врачи советуют перед сменой погоды резко ограничить количество соленой пищи, меньше пить жидкости, пораньше ложиться спать. Можно даже выпить несколько капель валерьянки или пустырника.

КСТАТИ

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