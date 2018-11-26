Пенсии работающим и смена СНИЛС: мифы и правда о выплатах в Иркутской области

Не так давно были законодательно приняты поправки, увеличивающие возраст выхода на пенсию. Теперь женщинам, чтобы рассчитывать на выплаты по старости, надо доработать до 60 лет, а мужчинам – до 65. Льготы для северян, для тех, кто занят на вредных производствах и некоторых других категорий, оставили, хотя и здесь трудиться придется дольше. «Комсомолка» уже не раз писала об этом. Но разговоров о пенсии стало больше, а, значит, и больше слухов. Мы решили разобраться – чему стоит верить, а чему нет в вопросе о пенсии работающим, на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm) вместе с сотрудником Управления Пенсионного фонда России по Иркутской области Татьяной Сулоевой.

Миф 1. Пенсия работающим: У тех, кто трудится, не будет индексации

- Это правда, но лишь частично. Не будет, пока они трудятся. И мы уже получали обращения работающих пенсионеров. Некоторые иркутяне даже узнавали, можно ли успеть уволиться, чтобы выросли выплаты. Неизвестно, откуда «растут ноги» у таких слухов, ведь никаких изменений в этом плане не было и нет. Работающим пенсионерам после увольнения пересчитают размер выплат с учетом пропущенных индексаций. Сделать это обязаны через месяц после ухода с работы. Новшество есть одно, и оно касается всех. До 2024 года индексация будет проводиться с 1 января, а не 1 февраля, как все привыкли.

Миф №2. Пенсия работающим: их лишат социальной пенсии

- Нет, не лишат. Очевидно, жители региона путают социальную пенсию с обычной, трудовой, и беспокоятся за нее. Ничего подобного не планируется. Что касается социальной пенсии, то она всегда выплачивалась только тем, у кого по каким-то причинам нет или очень мало трудового стажа. Пособие для этих категорий граждан также необходимо. Получателей социальных выплат в регионе около 90 тысяч человек.

Миф №3. Свидетельства обязательного пенсионного страхования меняют платно

Это не так. Дубликаты страхового свидетельства выдают бесплатно. Оформить их можно в любой клиентской службе Пенсионного фонда России независимо от прописки. Страховое свидетельство со СНИЛС вы получите сразу при обращении за один визит, независимо от того, выдается оно впервые или обменивается. Можно воспользоваться и личным кабинетом на сайте Пенсионного фонда. А вот предложения по замене этих документов на платной основе – мошенничество.

Миф № 4 Сотрудники ПФР ходят по домам и предлагают услуги

- Это самый опасный миф. Только аферисты ходят по домам, представляются сотрудниками ПФР. Предлагают услуги и товары со скидкой. Одна из последних схем: жулики приходят и спрашивают, вы получали пенсию? Вам выдали фальшивые купюры, давайте мы их вам заменим! Люди старшего возраста выросли в других условиях, они очень доверчиво относятся к работникам социальных служб, чем и пользуются мошенники. Сотрудники ПФР никогда не ходят по домам и не спрашивают никаких данных. Все необходимые данные у нас есть. Поэтому предупредите своих близких.

ЦИФРА ДНЯ

774 тысячи жителей Приангарья получают пенсии или каждый 4-й житель региона. В это число включены получатели выплат по потере кормильца и инвалиды.

14 900 рублей – средний размер пенсий по старости.