Соколы для арабских шейхов: дорогих птиц попытались украсть из зоогалереи Иркутска

Накануне ночью кто-то пытался попасть в вольер к соколам-сапсанам. Птицы стоят дорого, десятки тысяч долларов каждая, используются на охоте. Их контрабандой вывозят с берегов Байкала в Арабские Эмираты. Поэтому-то "орнитологи" -любители и наведались в зоопарк. Но ушли, не взяв "добычи". О ЧП в зоогалерее рассказывает ее хозяйка Людмила Ивушкина.

- Злоумышленники залезли по осветительной опоре и вырезали дыру в крыше вольера с краснокнижными сапсанами, - говорит она. -Но дорогих соколов, представляющих большую коммерческую ценность, там нет, все птицы - инвалиды, не способные полноценно летать. Видимо поэтому их оставили на месте... В общем, ущерба нет, кроме дырки в потолке, заявление в полицию писать не будем. А по камерам глянем, кто к нам наведывался.

Такой лаз в крыше прорезали злоумышленники. Фото: Иркутская зоогалерея.

И, в сердцах, на всякий случай, предупредила тех, кому нравится гулять по крышам. Можно перепутать!

-Под этими крышами живут не только относительно безобидные птицы, но и крупные хищные кошки: тигр, львы, леопард..., - отметила она. - А туда провалиться даже всего одной ногой, очень дорого может обойтись.

Прямо скажем, жизнью можно поплатиться. А почему соколы больные, спросите вы?

Птицы уже пострадали от тех, кто вывозил живой товар для шейхов. Они попали в зоогалерею от силовиков, пожалевших несчастных пернатых. Их отлавливали на севере Бурятии, а потом привозили в Иркутск. Здесь бандиты аредовали частный дом, где хранили птиц до переправки за границу.

Вот так перевозят соколов через границу. Сколько выживет - никого не волнует. Фото: таможня Дагестана.

На момент обыска в доме находилось 11 соколов. Стоимость каждого экземпляра на рынках в арабских государствах могла доходить до 100 000 $. Птиц не щадили - недокармливали, привязывали к табуретам или чуркам за лапы. Подробнее >>>