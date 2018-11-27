Юноша из Бурятии, чтобы вернуть 30-летнюю возлюбленную, убил ее отца

Маленькое село Новокижингинск в Бурятии уже несколько дней отходит от ужасной трагедии, которая разыгралась там в прошедшие выходные. 19-летний парень жестоко убил 70-летнего пенсионера в его же доме и похитил его жену. Мотив этого преступления шокировал даже опытных оперативников. Оказалось, что на чудовищный поступок студент решился из-за неразделенной любви.

Началась эта история еще за несколько месяцев до убийства. Местный парень влюбился в 30-летнюю односельчанку. Несмотря на то, что та жила в гражданском браке с другим мужчиной и воспитывала двоих детей, женщина ответила молодому ухажеру взаимностью и начала с ним тайно встречаться. Но недолго, через месяц барышня оставила влюбленного по уши юношу и уехала с мужем и детьми в Кострому. Брошенный парень начал ей названивать каждый день и писать сообщения, умоляя вернуться. Но та вскоре просто заблокировала его номер.

- Тогда у него созрел чудовищный план, - рассказывают в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Он решил убить родителей любимой. Подумал, что смерть стариков, заставила бы женщину вернуться обратно. Недолго думая, он взял молоток и отправился к ним домой.

План действий юный преступник разрабатывал уже на ходу. Через окно увидел, что пенсионеры смотрят телевизор и чтобы выманить их на улицу, залез на крышу и погнул телевизионную антенну. Затем спрыгнул и спрятался рядом с крыльцом. Когда пожилой хозяин вышел на улицу, парень набросился на него сзади и несколько раз ударил молотком по голове. Затем юноша дождался, когда выйдет жена погибшего и накинул ей на шею шнурок, но задушить женщину он так и не смог. Тогда убийца решил взять ее в плен. Но перед этим хладнокровно рассказал ей, что убил ее мужа, завернул его тело в покрывало и сбросил в подполье.

Внедорожник, на котором юноша похитил жену убитого пенсионера. Фото: СУ СК России по Бурятии.

- Пенсионерку он увел в лес, где спрятал угнанный накануне у местного предпринимателя внедорожник «Mitsubishi Pajero Sport», - продолжают в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Усадив женщину в автомобиль, преступник позвонил в Кострому возлюбленной и рассказал ей, что убил ее отца и сообщил, что если она хочет увидеть мать живой, пусть скорее возвращается в Бурятию.

Дальнейшего плана у убийцы не было, поэтому он просто всю ночь провозил перепуганную женщину в машине. За это время на след преступника вышли полицейские, которым о трагедии сообщила дочь пенсионерки. Когда они попытались остановить внедорожник на одной из проселочных дорог, юноша бросился наутек. Бегая по лесу весь день, парень замерз и проголодался. Поэтому, как стемнело, решил вернуться в дом своей матери, чтобы взять еду и теплую одежду, но там его уже поджидал наряд оперативников.

- Сейчас решается вопрос об его аресте, - комментируют в Пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Вскоре ему будет предъявлено официальное обвинение.

В ближайшее время «Комсомолка» планирует связаться с участниками этой драмы и узнать подробности неразделенной смертельной влюбленности.