Конкурс на название нового ледового дворца объявили в Иркутске

«Арена-Иркутск», либо «Иркутск-Арена», а может «Арена-Байкал». Это лишь самые банальные названия, которые можно придумать для нового ледового дворца или как его пока именуют Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта, строительство которого идет полным ходом в районе Академического моста. Напомним, этот красавец должен появиться к марту 2020 года, когда Иркутск во второй раз в истории примет чемпионат мира по хоккею с мячом.

Если у вас есть более оригинальные и смелые варианты для нашего стадиона, появление которого станет самым грандиозным событием последних лет, тогда смелее участвуйте в конкурсе на лучшее название. Кстати, он уже стартовал.

- Прием конкурсных работ проходит с 26 ноября по 29 ноября этого года, - рассказывают в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. – Оценивать присланные варианты будет специальная комиссия. Критерии таковы: соответствие теме и цели конкурса, универсальность, лаконичность, понятность; актуальность; и конечно желательно использование тематики Прибайкальского региона.

Отправить свой вариант названия стадиона можно на электронный адрес: e.gasperskaya@govirk.ru, либо лично принести в министерство спорта Иркутской области по адресу: Иркутск, улица Карла Маркса, 26,

Какое имя получит наш новенький дворец, мы узнаем после 3 декабря, когда подведут итоги конкурса.

А заодно нарисуй эмблему чемпионата мира по бенди

Так как первый турнир, который в 2020 году примет в своих стенах новая арена, станет чемпионат мира по бенди, поэтому параллельно с названием стадиона, нам нужно выбрать еще и эмблему мирового форума. И здесь вновь все в ваших руках. До 15 февраля 2019 года, можете представить на суд жюри свой вариант логотипа.

- Он должен отражать суть и масштаб чемпионата мира по хоккею с мячом, как главного международного соревнования, а также страну и город, в котором пройдет турнир, - объясняют в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. - Логотип также должен отражать главные идеи и задачи чемпионата: популяризацию хоккея с мячом и спортивных ценностей – самообладания, решимости и технического мастерства.

Кроме того, что флаг с эмблемой будет возвышаться под сводами нового ледового дворца во время матчей, так ее еще нанесут на всю полиграфическую и сувенирную продукцию. Так что в памяти болельщиков она останется навсегда. Жюри, в состав которого войдут известные иркутские спортсмены, политики и бизнесмены, будет в первую очередь оценивать инновационный подход в дизайне, оригинальное и запоминающееся художественное решение; высокий художественный и профессиональный уровень, соответствие современным тенденциям.

КОНКРЕТНО

Условия для заявки

Работы нужно на электронный адрес: bandy-38@mail.ru (не более трех вариантов логотипа, изображение в формате jpeg с разрешением не менее 300 dpi, размер изображения не должен превышать 5 Мб), а также пояснительную записку к разработанным логотипам и личные данные (ФИО, год рождения, номер телефона и e-mail для связи).