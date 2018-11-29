2018-11-29T08:20:27+03:00
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Спасали два дня: в Бурятии водолазы вытащили раненую утку из полыньи

Птица никак не давалась спасателям и постоянно от них ускользала [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Спасали два дня: в Бурятии водолазы вытащили раненую утку из полыньи. Фото: предоставлено Олегом Лухневым.Спасали два дня: в Бурятии водолазы вытащили раненую утку из полыньи. Фото: предоставлено Олегом Лухневым.
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- Помогите, в полынье на реке уже недели две плавает одинокая утка и не может улететь, замерзнет ведь!, - жители Улан-Удэ обрывали телефоны мэрии города.

То ли птица отстала от своего каравана, который следовал в теплые края, то ли просто оказалась брошенной своими сородичами… В любом случае, сибирскому Дональд Даку грозила верная смерть – перезимовать в ледяной воде и на 30-градусном морозе утка просто бы не смогла. Да и полынья скоро просто замерзнет. Поэтому приехавшие к ней на помощь спасатели, сразу развернули целую операцию.

Подобраться к птице по льду возможности не было. Фото: предоставлено Олегом Лухневым.

Подобраться к птице по льду возможности не было. Фото: предоставлено Олегом Лухневым.

- Плавала она недалеко от берега, но по тонкому льду не доберешься, можно самому провалиться, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске начальник поисково-спасательной службы Улан-Удэ Олег Лухнев. – Что делать? Пришлось привлекать двух профессиональных водолазов.

Но так просто даваться спасателям птица не собиралась. Скорее всего, боялась людей больше, чем верной смерти в уже покрывающейся корочкой льда полынье. Нет, водолазы конечно подобрались к ней и четыре часа пытались зацепить ее самодельной сетью из веревок. Но сделать этого так и не смогли. Утка не попалась на «крючок» так как ловко ныряла под лед и проплывала из одной полыньи в другую. Операцию пришлось перенести на следующий день.

Чтобы вытащить утку развернулась целая спасательная операция. Фото: предоставлено Олегом Лухневым.

Чтобы вытащить утку развернулась целая спасательная операция. Фото: предоставлено Олегом Лухневым.

- Мы собрали «штаб» по спасению попавшей в бедствие утки и решили использовать рыболовную сеть, - продолжает Олег Лухнев. – Поставили ее под водой между полыньями. Затем пугнули уточку, она уже по-традиции вновь нырнула и запуталась в сети. Тут водолазы ее и вытащили.

При спасении утка не пострадала. А когда ее отвезли к ветеринарам, выяснилось, что вылететь по маршруту Улан-Удэ – теплые края она не смогла из-за травмы левого крыла. Теперь ее жизни ничего не угрожает. Она находится в ветеринарской клинике. Там птицу уже отогрели и накормили.

Фото: предоставлено Олегом Лухневым.

Фото: предоставлено Олегом Лухневым.

Кстати этот месяц в Бурятии богат на спасения животных из ледовой ловушки. Неделю назад в Баргузинском районе вытащили застрявшего в полынье изюбря. Животное едва не погибло на 25-градусном морозе. После того, как оленя отогрели в гараже, он, как ни в чем не бывало, ускакал в лес.

Сейчас жизни птицы ничего не угрожает. Фото: предоставлено Олегом Лухневым.

Сейчас жизни птицы ничего не угрожает. Фото: предоставлено Олегом Лухневым.

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