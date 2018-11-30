2018-11-30T07:21:17+03:00
Общество

С детьми на работу: так вынуждены поступать 38% жителей Иркутска

Чаще всего родителям просто не с кем оставить малышей, но есть и те, то хочет передать подрастающему поколению свое дело
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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С детьми на работу: так вынуждены поступать 38% жителей Иркутска.С детьми на работу: так вынуждены поступать 38% жителей Иркутска.Фото: Мария ЛЕНЦ
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- Садик на карантине! Бабушка заболела! Няня не пришла!, - и вот очередная мама спешно собирает свое упирающееся чадо и ведет на работу.

Начальник обычно «за». Выбор-то небольшой. Или фирма остается без сотрудника, который, взяв отгул, лихорадочно ищет, куда пристроить ребенка. Или сотрудник все-таки «при деле», что гораздо лучше. А за малышом присмотрим. Оставлять же детей одних дома никак нельзя, это грозит трагедиями. Служба исследований HeadHunter выяснила, что в Иркутске находятся в поиске работы очень много семейных специалистов. Вот данные: у 65% тех, кто ищет работу, есть дети, причем у половины из них – двое -трое. И это больше, чем где-либо по стране.

А когда мама и папа работает, бабушка, если она поблизости – тоже, кто присмотрит за детьми в случае форс-мажора? Служба вакансий сообщает, что на крупных предприятиях, как в первые годы советской власти, начали создавать комнаты для детей персонала. Но если они и есть, то не везде.

-Больше трети жителей Иркутска (38%) хотя бы раз приводили детей на работу, - сообщается в исследовании. - Реже всего на это идут рабочие и госслужащие. Довольно мало (4%)приводят своих детей на работу регулярно. Чаще всего это представители сфер маркетинга и продаж.

Кроме банальной и основной причины – ребенка не с кем оставить, детей приводят на службу, чтобы познакомить его с коллегами ( это касается все же более старших – подростков, студентов), а 8% хотели его познакомить с работой, чтобы он потом продолжил дело родителей, или просто провести больше времени с детьми, параллельно работая (4%).

А как относятся к детям на работе коллеги? Две трети соискателей утверждают, что их сослуживцы положительно отнеслись к тому, что они привели своих детей на работу. Лишь 2% заявили о негативном отношении. И конечно, те сотрудники, у которых есть дети, гораздо терпимее.

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