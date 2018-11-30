Под Новый год жители Иркутска по уши в долгах: погасить кредитку не может каждый пятый

-Купила платье на Новый год, красивое, - рассказывает иркутянка Елена. -А в соседнем бутике шубки. Выбрала недорогую, по скидке, за 70 тысяч. Ну надо же себя побаловать?!!Теперь вот должна почти сотню. Думала, легко расплачусь, куда там!

Пока Лена не попала в число тех заемщиков, данные которых передают коллекторам. Надеется ...перекредитоваться и не попасть в число тех, кто платить не в силах...

Да, пластик удобен. Не надо одалживаться на ежедневные расходы до получки.Да и срок бесплатного пользования у многих кредиток более чем приличный — 50 -100 дней, а то и больше, и суммы там небольшие, можно себя контролировать. Так рассуждает почти каждый, идея в банк за гарантией легкой покупки. Одна беда — чаще всего он ни разу не сводил личный бюджет и эти самые чужие ( а банковские — именно чужие!) деньги контролировать не умеет.

В договоре же масса тонкостей. И платежные периоды надо правильно рассчитывать, и деньги собственные иметь, и на что попало заемные не швырять. Тогда как это так легко! Ты их даже не видишь, этих денег, тем проще расстаться.

Между тем, просрочка растет. И эти самые 20,5% иркутских должников, которые больше месяца не платят финансовому учреждению, уже должны выплачивать свой долг плюс добрые 25-35% за пользование кредитом. А еще страховка, как правило, ее тоже под шумок оформляют. Это еще +1% к немаленькой сумме. А пени? Так и приближается время визита судебных пристовов. Что вы там купили?

В этом году банки, наученные горьким опытом, стали сдерживать лимиты по кредиткам. Им хронические должники не очень-то выгодны. Сейчас средняя сумма, которую рядовой житель может потратить с пластика -около 50 тысяч рублей. К слову, в Москве -92 тысячи.

Но, несмотря ни на что, кредитка, как ни крути, штука удобная. Это люди уже поняли. С начала 2018 жители области забежали по пути в банк и оформили 187 тысяч кредиток. В прошлом году к середине осени таковых набралось 149 тысяч.Все данные Национального бюро кредитных историй, а там точность любят. Смело плюсуем. Итого где-то 350 тысяч карт за 2 (!!!) года. Население крупного города, такого как Братск.

Какими картами пользуются жители России.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

На кредитках можно и зарабатывать. Но только людям с железной дисциплиной

Если все правильно рассчитать, тогда деньгами банка можно пользоваться совершенно бесплатно на постоянной основе. Единственное, на что придется потратиться, - это ежегодная плата за обслуживание и SMS-информирование. Более того, даже эти расходы можно компенсировать.

- Для продвинутых пользователей банковских карт можно построить следующую схему, - говорит Сергей Макаров, независимый финансовый советник. - У вас две карты: обычная дебетовая, на которую начисляется зарплата, и кредитка. Когда приходит получка, вы 80 - 90% денег переводите на депозит. На эту сумму сразу начнут начисляться проценты. А в это время вы пользуетесь кредиткой в рамках льготного периода. Приходит следующая зарплата - закрываете долг по кредитке, а излишки снова отправляете на депозит. В итоге одному банку проценты не платите, а на другом зарабатываете.Подробнее >>>

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Плюсы банковского пластика

+ Удобно пользоваться, а получить карту легче, чем кредит наличными в банке.

+ Можно пользоваться льготным периодом и не платить проценты. За состоянием счета можно следить через интернет, мобильное приложение или по SMS.

+ Ко многим кредиткам сейчас привязаны различные бонусные и скидочные программы. Они обычно более выгодны, чем по дебетовым картам.

+ При выезде за рубеж кредитка тоже пригодится. Во многих компаниях по аренде автомобилей дебетовые карты в принципе к оплате не принимают.