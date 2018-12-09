2018-12-12T10:31:39+03:00
Происшествия

Спортсменка из Иркутской области погибла от удара током из-за мобильника

Телефон, подключенный к зарядному устройству, упал в воду
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Спортсменка из Иркутской области погибла от удара током из-за мобильника. Фото: личная страница героя в социальной сети.Спортсменка из Иркутской области погибла от удара током из-за мобильника. Фото: личная страница героя в социальной сети.
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8 декабря юная спортсменка из Иркутской области трагически ушла из жизни. Ей было всего 15 лет, все только начиналось. Весной этого года она одержала громкую победу на первенстве России по панкратиону (Панкратион - старинный вид боевого искусства, правила которого разрешают удары ногами, руками, болевые и удушающие захваты). За нее болели и поддерживали все – родные, близкие, тренеры. По итогам всероссийского турнира девушку даже включили в состав сборной страны, где она и должна была сражаться на мировом уровне. Спортсменка активно готовилась к предстоящему старту, проводила много времени на тренировках и мечтала стать чемпионкой мира.

Спортсменка, которая погибла в Иркутской области на соревнованиях по панкратиону. Фото: личный архив героя в социальной сети.

Спортсменка, которая погибла в Иркутской области на соревнованиях по панкратиону. Фото: личный архив героя в социальной сети.

Но этому не суждено было случиться. Трагедия произошла дома. Юная чемпионка пошла в ванную вместе с мобильным телефоном. Там она подключила его к зарядному устройству. Мобильник упал в воду.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске родственники погибшей, предварительная версия смерти – удар током. На момент публикации материала вскрытие тела не было проведено.

Как рассказывают друзья девушки, она была из благополучной, доброй семьи, где ее любили и ценили, гордились успехами.

- Мой ребёнок безумно любил ее и всегда кричал ей «няня», - рассказала сестра погибшей. - В августе сестра стала крестной для моей маленькой дочери, а сейчас ее уже нет… Сердце разрывается от утраты. Дома тишина и пусто без нее.

Девушка действительно была невероятно красивой. Друзей было много. Все ее обожали.

- Она была замечательным человеком, - поделилась эмоциями подруга спортсменки. - Для меня самой лучшей и любимой ... Она стремилась всегда добиться успеха в спорте. Мы хотели с ней вместе уехать учиться в другой город. Ее любили просто все, она была общительной, доброй, красивой ...

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Вода является хорошим проводником тока, поэтому и произошло короткое замыкание, когда телефон оказался в ней, - поясняет причину трагедии заведующий кафедрой радиоэлектроники ИГУ Юрий Аграфонов. - Если бы телефон не был подключен к электрической сети, напряжение в которой 220 вольт, то несчастья удалось бы избежать.

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