2018-12-06T06:40:54+03:00
Общество

Рейтинг зарплат в регионах 2018: 48 тысяч жителей Иркутской области зарабатывают больше 100 тысяч рублей

Рейтинг зарплат в регионах-2018: мы заняли 20 место в списке
Ольга БУЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Рейтинг зарплат в регионах-2018: 48 тысяч жителей Иркутской области зарабатывают больше 100 тысяч рублейРейтинг зарплат в регионах-2018: 48 тысяч жителей Иркутской области зарабатывают больше 100 тысяч рублейФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Рейтинг зарплат в регионах 2018 составили аналитики агентства РИА Рейтинг посчитали, какие заплаты получают жители разных городов нашей страны. Интересно, что самыми богатыми оказались не москвичи. В лидерах - работники Ямало-Ненецкого, Чукотского, Ненецкого автономных округов. Московские топ-менеджеры заняли только пятую строчку, а самыми бедными оказались жители Дагестана и Карачаево-Черкесской Республики. Иркутская область - на 20-ом месте из 80. Соседняя Бурятия - на 39-ом, Забайкалье - на 24-ом.

То есть бедными нас никак нельзя назвать, впрочем, и богачами тоже. На чем основывались аналитики?

- Оценивали количество сотрудников, которые получают больше 100 тысяч рублей в месяц, смотрели уровень средней заработной платы, посчитали и тех, кто зарабатывают меньше 15 тысяч рублей в месяц, - объяснили в агентстве.

В целом по России 4,4% работников могут похвастаться жалованьем больше 100 тысяч рублей, за год их доля увеличилась примерно на 0,3 процента.

В Иркутской области таких счастливчиков немало - 1,93%. Берем калькулятор и очень легко определяем, что из 2,4 миллионов наших земляков кругленькую сумму на руки получают 48 тысяч. Конечно, цифры приблизительные. Но, увы, гораздо больше тех, кто еле-еле сводит концы с концами - меньше 15 тысяч зарабатывают 18,3% жителей региона. То есть почти каждый 4-ый.

Большинство же получают в месяц сумму от 18 до 44 тысяч рублей.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

"Мы не станем зарабатывать больше"

Надежда Грошева, декан САФ ИГУ, доктор экономических наук, доцент:

- Я бы не стало обольщаться, руководствуясь данным рейтингом! Нужно понимать, что у нас немало нефтедобывающих компаний, где в целом уровень зарплат выше. Учитываются и доходы предпринимателей. Кроме того, на севере жалованье выше за счет районного коэффициента. Поэтому, увы, это почти ничего не говорит об общем уровне жизни. К сожалению, очень многие по-прежнему не могут похвастаться достойными доходами. И положительных прогнозов тоже дать не могу. Уровень ежемесячных выплат работников увеличивается, если предприятие повышается свою доходность. В целом ничего подобного в регионе не предвидится, поэтому большинство по-прежнему останутся на тот же уровне.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Развод на деньги»: зачем зарубежным клиникам больные дети из России
Сотни миллионов рублей отправляются в Европу на оплату операций, которые успешно проводят и в нашей стране. Могут ли российские врачи спасти этих детей, - в материале «Комсомольской правды»
Предъявите личико: Умные камеры точно знают, где вы и с кем
Подлинная «видеореволюция» произошла в этом году, когда в Москве и еще нескольких российских городах стали внедрять умные камеры, которые автоматически сканируют лица в толпе и пробивают каждого человека по базе
Новости 24
Чемпионат России по волейболу: иркутская «Ангара» снова лидер
Этап Кубка мира по санному спорту: у братчанина Семена Павличенко второе место
Выставка котят экзотических пород откроется в Иркутском краеведческом музее
Следователи из Ростова-на-Дону задержали в Иркутске мужчину, которого подозревают в насилии и грабеже
ДТП в Иркутской области: автобус с 14-ю пассажирами вылетел в кювет и перевернулся
Прогноз погоды в Иркутске: 18 декабря днем -8 градусов
16-летний подросток попал под поезд в Иркутской области
Смертельное ДТП в Иркутске: грузовик сбил женщину на улице Баррикад
«Щедрая» иркутянка несколько дней дарила подарки своим друзьям, оплачивая их чужой банковской картой
Школу-сад №1 в городе Черемхово открыли после капремонта
Житель Иркутской области заплатил жуликам за несуществующий автомобиль
Около 500 человек эвакуировали в Улан-Удэ из-за замыкания проводки в торговом центре
СК: Двое детей, оставленных без присмотра, погибли на пожаре в Иркутской области