Рейтинг зарплат в регионах 2018: 48 тысяч жителей Иркутской области зарабатывают больше 100 тысяч рублей

Рейтинг зарплат в регионах-2018 составили аналитики агентства РИА Рейтинг посчитали, какие заплаты получают жители разных городов нашей страны. Интересно, что самыми богатыми оказались не москвичи. В лидерах - работники Ямало-Ненецкого, Чукотского, Ненецкого автономных округов. Московские топ-менеджеры заняли только пятую строчку, а самыми бедными оказались жители Дагестана и Карачаево-Черкесской Республики. Иркутская область - на 20-ом месте из 80. Соседняя Бурятия - на 39-ом, Забайкалье - на 24-ом.

То есть бедными нас никак нельзя назвать, впрочем, и богачами тоже. На чем основывались аналитики?

- Оценивали количество сотрудников, которые получают больше 100 тысяч рублей в месяц, смотрели уровень средней заработной платы, посчитали и тех, кто зарабатывают меньше 15 тысяч рублей в месяц, - объяснили в агентстве.

В целом по России 4,4% работников могут похвастаться жалованьем больше 100 тысяч рублей, за год их доля увеличилась примерно на 0,3 процента.

В Иркутской области таких счастливчиков немало - 1,93%. Берем калькулятор и очень легко определяем, что из 2,4 миллионов наших земляков кругленькую сумму на руки получают 48 тысяч. Конечно, цифры приблизительные. Но, увы, гораздо больше тех, кто еле-еле сводит концы с концами - меньше 15 тысяч зарабатывают 18,3% жителей региона. То есть почти каждый 4-ый.

Большинство же получают в месяц сумму от 18 до 44 тысяч рублей.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

"Мы не станем зарабатывать больше"

Надежда Грошева, декан САФ ИГУ, доктор экономических наук, доцент:

- Я бы не стало обольщаться, руководствуясь данным рейтингом! Нужно понимать, что у нас немало нефтедобывающих компаний, где в целом уровень зарплат выше. Учитываются и доходы предпринимателей. Кроме того, на севере жалованье выше за счет районного коэффициента. Поэтому, увы, это почти ничего не говорит об общем уровне жизни. К сожалению, очень многие по-прежнему не могут похвастаться достойными доходами. И положительных прогнозов тоже дать не могу. Уровень ежемесячных выплат работников увеличивается, если предприятие повышается свою доходность. В целом ничего подобного в регионе не предвидится, поэтому большинство по-прежнему останутся на тот же уровне.