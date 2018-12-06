2018-12-06T06:05:11+03:00
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Выживший: верблюда Славика спасли в 45-градусный мороз пожарные и полицейские Иркутской области

Грузовик, в котором животное из Сочи гастролировало по Сибири, попал в ДТП на трассе [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Верблюд Славик уже в тепле. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской областиВерблюд Славик уже в тепле. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области
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Привыкший к жаркой Африке верблюд Славик, который гастролировал с цирком из Сочи, оказался на лютом сибирском морозе прямо на трассе в Иркутской области. Грузовик, в котором животное вместе с еще одним сородичем Сережей перевозили из Тулуна в Железногорск-Илимский, попал в аварию поздним вечером, 4 декабря. Водитель не справился с управлением и автомобиль слетел в кювет в 24 километрах от поселка Эдучанка. Люди в ДТП не пострадали, а вот верблюд Сережа погиб, да и еще придавил своей тушой Славика. Серьезных проблем добавлял сильнейший холод. Температура в этом районе под вечер опустилась до – 45 градусов.

Славик оказался на улице в 45-градусный мороз. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Славик оказался на улице в 45-градусный мороз. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Чтобы не дать замерзнуть водителю, погонщику и выжившему животному, на место аварии на личных машинах приехали пожарные и полицейские из Эдучанки. Они привезли теплые одеяла, одежду и обувь. Чтобы вызволить верблюда, спасатели с помощью пожарных рукавов оттащили погибшее животное. Затем их аккуратно пропустили под конечностями второго верблюда, подняли на ноги, таким образом, он смог выбраться из покореженной будки. Выяснилось, что он не получил никаких травм. Оставалось как-то довезти его до ближайшего поселка.

- Нельзя было оставаться на дороге в такой мороз, время шло на минуты - рассказывает начальник местной пожарной части Михаил Лаптев, который принимал участие в спасательной операции. – Мы решили перегнать животное в поселок Эдучанка. «Караван» возглавлял пожарный автомобиль. За ним следовал верблюд под присмотром погонщика. Шествие началось в 2 часа ночи и завершилось в 7 часов утра. За это время верблюд прошел более 20 километров.

Верблюда Славика спасли в Иркутской области в 45-градусный мороз.

В поселке животное разместили в одном из теплых подсобных помещений пожарной части, где отогрели и сытно накормили. Сейчас верблюд уже принимает гостей – местную детвору, для которых появление в селе корабля пустыни стало настоящей сенсацией.

- Верблюд находится в удовлетворительном состоянии, - добавляет Михаил Лаптев. - Мы будем за ним присматривать до тех пор, пока не будет решена проблема с его дальнейшей транспортировкой.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

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