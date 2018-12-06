Свои скитания в стране утренней свежести 19-летние студентки из Иркутска вспоминают, как страшный сон. Обещания о высоких заработках обернулись для них кошмаром: девушек едва не изнасиловали, им пришлось ночевать на вокзале и в аэропорту без денег и обратного билета домой. А началось все с заманчивого объявления в соцсетях.

- Я увидела, что в Иркутске идет поиск сотрудниц для работы в Южной Корее, - рассказывает студентка педагогического колледжа Елена Матвеева (имя изменено по этическим причинам). - Требовались молодые и привлекательные девушки для того, чтобы развлекать клиентов в караоке-клубах. Никакого интима! Мы должны были петь, танцевать, разговаривать. Дело в том, что я уже работала несколько месяцев в ночных заведениях Китая. Все было достойно, никакие интим-услуги мне не предлагали.

С собой на собеседование Лена позвала подругу Катю.

- Мы обе находимся в академическом отпуске, - объяснила она. - Вот и решили подзаработать. Ох, если бы кто-то предупредил заранее, чем все закончится.

Девушки мечтали о больших заработках, которые обернулись кошмаром. Фото: соцсети

Однако в тот момент девчонок манили большие заработки. Пообещали 400 тысяч за два месяца плюс чаевые! Разве в Иркутске столько заработаешь? Да еще и без особого опыта. Девушки отправились в агентство, в котором шел набор сотрудниц. Работодателя соискательницы устроили: молодые, симпатичные. Лена, например, с трех лет занимается танцами, учится на физкультурном отделении педагогического колледжа - словом, находится в хорошей физической форме. Сказка обещала стать явью. Менеджер агентства убедительно рассказывала, что на рынке их фирма не первый год, показывала фото счастливиц, которые заработали приличные деньги за рубежом, обещала полную безопасность. Через три дня отчаянные сибирячки уже сидели в самолете "Иркутск-Сеул". Правда, билеты им купили в один конец. Но на всякий случай, по словам Лены, подругам вручили еще и поддельные авиабилеты обратно в Иркутск. Если на таможне возникнут вопросы, то девушки покажут эти документы - якобы они приехали в Корею на недельку и вскоре возвращаются домой. А также фиктивные бумаги о броне номера в одном из местных отелей. Кстати, родителям подруги объяснили, что едут работать в Корею. Но подробностей сообщать близким не стали.

- Контракт с нами не заключили, - говорит Елена. - Объяснили, что в Корее сложно открыть официальную рабочую визу. Мол, деньги заплатят, хоть мы и будет трудиться нелегально. С нами летели еще четыре девчонки и несколько взрослых - их наняли для работы на рисовых плантациях.

В международном аэропорту Инчхона (Сеула) иркутянок встретил корейский таксист.

- Мы общались с ним при помощи интернет-переводчика, так как языка не знаем, - продолжает Елена. - Он объяснил, что ехать придется четыре часа. Нам это показалось странным, ведь нам обещали, что клубы, где мы будем танцевать, находятся в Сеуле.

Вот та самая квартира, где им предстояло жить. Фото: архив героев публикации

Девушек привезли в незнакомый город. В однокомнатной квартире, где им предстояло жить, их встретил корейский "босс". По словам сибирячек, он сразу им не понравился - разговаривал грубо, вел себя развязно. Заглянув в паспорта девушек, разразился бранью.

- Нам показалось, что ему не понравился наш возраст. Мол, на такой работе в их стране можно трудиться с 21 года, - добавляет Лена.

Однако он ответил, что придет за ними через пару часов.

- Мы красиво накрасились, надели вечерние платья и туфли на каблуках, - вспоминает наша землячка. - При этом нас даже не накормили. Ждать пришлось долго, в итоге этот же мужчина нагло зашел в квартиру, даже не постучавшись. Мы сделали ему замечание, но что он ответил - могу заходить к вам тогда, когда захочу. И приказал следовать за ним.

Девчонки, которые уже чувствовали неладное, отправились за "боссом". Караоке-бар находился рядом с домом, где они остановились.

- Это ужасное заведение! - с возмущением рассказывает Лена. - Находится в холодном подвале, кругом грязь. Нас привели в пустую ледяную комнату, на полу лежит простынка и тонкое одеяло. И больше ничего! Здесь мы и должны были ждать гостей!

В комнате иркутянки были не один. Здесь находились еще несколько таек и филиппинок.

- Мы были шокированы их видом, на них не было даже нижнего белья, только босоножки, - добавляет сибирячка.

Им приказали ждать customer, то есть, в переводе с английского, клиентов. Дальше, по словам девушек, при появлении каждого посетителя их выстраивали в линию - гости выбирали понравившихся им красоток.

- Мы даже обрадовались, что к нам никто не подходит, видимо, клиентов смущал наш внешний вид, - добавляет Лена. - В итоге мы с подругой остались вдвоем. Босс завел нас в "румку" - то есть отдельную комнату, где сидели двое мужчин. Он ушел, а мы остались с ними. Они сразу повели себя агрессивно!

По словам Ани, мужчину попытались их раздеть. Девушки начали вырываться, что парням явно не понравилось.

- Мы поняли, что попали в настоящую западню! - говорит иркутянка. - Дверь заперли. Мы начали рыдать и буквально умоляли отпустить нас. Понимали, что в этот момент нам никто не поможет.

Два часа сибирячки терпели приставания подвыпивших посетителей. Клиенты заламывали им руки, пытались склонить к интиму.

И комната в "караоке", скорее напоминающая притон. Фото: архив героев публикации

- Каким-то чудом нас не изнасиловали, - чуть не плачет Лена. - Через два часа наше время закончилось и мы вырвались на улицу. В слезах добежали до квартиры. Связались по Интернету с менеджером в Иркутске. Девушка, которая нанимала нас на работу, сказала, что мы зря устроили панику. Мол, могли и уйти в любой момент, зачем так реагировать. "Девочки, у вас просто акклиматизация! - говорила она нам. - Постепенно вы ко всему привыкнете!" Еще я связалась со своим молодым человеком, который прямиком отправился в офис Иркутска, что им, конечно, очень не понравилось. Мы поняли, что помощи от агентства ждать не стоит!

В сумочках - только несколько тысяч рублей, которые в Корее обменять проблематично, не потеряв приличный процент, да загранпаспорта. Поняли, что надеяться не на кого. И отправились в полицию. Местные помогли горе-путешественницам добраться до ближайшего участка. Корейские стражи порядка приняли заявление и даже предоставили девушкам жилье на сутки.

- Спасибо местным жителям, которые помогли нам найти дорогу! - говорит Лена. - По переводчику мы писали, что попали в беду. Все это время я плакала. Катя оказалась более стрессоустойчивой, она не теряла силы духа и говорила, что мы выберемся из этой передряги.

Они ночевали но вокзале, в международном аэропорту Сеула. Все это время почти ничего не ели, спали на собственных вещах.

- Мой друг отправил мне деньги на обратный билет, - вспоминает Лена. - Средства на билет для Кати собирали в соцсетях: спасибо огромное всем, кто не отказался помочь.

В итоге через неделю им удалось все-таки сесть на самолет до Иркутска.

- Не спрашивайте, как нас встретили родители, - качает головой Лена. - На следующий же день мы отправились писать заявление в полицию. Считаем, что агентство, которое обманывает наивных людей, нужно как минимум закрыть. Представляете, они с нас еще и деньги за билеты в Корею требуют - мол, мы ведь не отработали контракт, который, кстати, был только на словах.

Нам удалось связаться с менеджером, которая и отправляла студенток на заработки в Корею.

- Мы работаем легально! - ответила она. - Сотрудничаем с рекрутинговым агентством в Южной Корее, которое и подбирает персонал из России. Нанимаем сотрудников, которые готовы трудиться в караоке-барах, на стройках, заводах, в полях и т.д. Ни о какой проституции тут речи не идет. Более того, это деятельность запрещена в Корее. В задачи девушек входит развлекать клиентов - петь, танцевать, общаться. Главная цель - задержать посетителя подольше. Но при этом им не разрешается встречаться с гостем во внеурочное время, оказывать ему интим-услуги и т.д. Заведения открытые, прийти туда может, кто угодно, естественно, работницы не застрахованы от приставаний не совсем трезвого посетителя - в этом случае можно обратиться к охране или осторожно свести ухаживания на нет. Что касается этой конкретной ситуации, то здесь явное преувеличение. Да, они написали мне о проблеме, но затем связь с ними оборвалась. На мои сообщения они не отвечали и с тех пор я их больше не видела.

Кроме того, менеджер подтвердила, что на заработки в Корею наши земляки действительно летят нелегально - получить рабочую визу в этой стране почти невозможно.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Валерий ВАНИН, юрист по международному праву:

"Против девушек совершили преступление"

- В ситуации должны разбираться правоохранительные органы! Ведь девушки отправились в Южную Корею не самостоятельно, а при помощи российской компании. Если все было так, как они рассказывают, то в отношении подруг совершили преступление. Чтобы это выяснить, необходимо тщательное расследование. Ведь не секрет, что такая "торговля" людьми скрывает большие доходы и немалые гонорары тем, кто выступает посредниками. Да, можно сколько угодно говорить, что, например, в этой стране, куда мы отправили работать девчонок, проституции нет. Поверьте, она есть везде, где живут мужчины - легальная или нелегальная. Такие ситуации нельзя оставлять без внимания.