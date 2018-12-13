2018-12-13T05:40:52+03:00
Общество

Краса Иркутска 2018: титул королевы красоты завоевала 18-летняя Эвелина Мурзина

За титул Красы Иркутска 2018 боролись 50 девушек со всей области [фоторепортаж, видеорепортаж]
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Краса Иркутска 2018: титул королевы красоты завоевала 18-летняя Эвелина Мурзина.Краса Иркутска 2018: титул королевы красоты завоевала 18-летняя Эвелина Мурзина.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

12 декабря состоялось главное событие в мире красоты – конкурс «Краса Иркутска» 2018. Королевой красоты в этом году стала 18-летняя Эвелина Мурзина.

Краса Иркутска 2018 на церемонии награждения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Краса Иркутска 2018 на церемонии награждения.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Красотка с детства занималась гимнастикой и даже тренировалась в цирковой студии, сейчас она получает два высших образования и мечтает стать Красой России.

Кастинги начались еще в августе, было подано 50 заявок со всей области. В финал прошли 16 девушек, которые на протяжении 3 месяцев готовились предстать во всей красе в конце пути.

Мисс обаяние Анастасия Дорманджи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мисс обаяние Анастасия Дорманджи.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С конкурсантками работали лучшие специалисты города: ораторы, дизайнеры, визажисты, хореографы, титулованные модели. И вот, день X настал.

2 Краса Иркутска 2018 Дарья Тютрина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

2 Краса Иркутска 2018 Дарья Тютрина.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напряжение за кулисами можно было резать ножом. Все волновались. Каждая финалистка про себя повторяла шаги и в голове прокручивала то, как лучше себя представить жюри.

Юная Краса Иркутска 2018 Ангелина Лапердина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Юная Краса Иркутска 2018 Ангелина Лапердина.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Красавицы предстали перед зрителями в трех образах: дефиле-визитка, выход в дизайнерской одежде и в вечерних платьях.

Краса Иркутска 2018 Эвелина Мурзина в вечернем платье. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Краса Иркутска 2018 Эвелина Мурзина в вечернем платье.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну и конечно интеллектуальный конкурс. Некоторым удалось выйти на сцену еще раз. За неделю до финала состоялось шоу талантов, где каждая леди показала то, на что способна и в чем хороша.

Церемония награждения конкурса "Краса Иркутска" 2018. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Церемония награждения конкурса "Краса Иркутска" 2018.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Были песни, танцы и даже мастер-класс по боевому искусству. Лучшие номера представили в финале гостям.

Творческий номер Красы Иркутска 2018. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Творческий номер Красы Иркутска 2018.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И вот, все позади. Ведущий зовет конкурсанток на сцене, из-за кулис слышатся девичьи визги. Пора узнавать результаты.

Выход в вечерних платьях. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выход в вечерних платьях.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Краса Иркутска 2018: итоги

Краса Иркутска – Эвелина Мурзина

2 Краса Иркутска – Дарья Тютрина

3 краса Иркутска – Ксения Рыбалко

Юная краса – Ангелина Лапердина

2 юная краса – Валерия Тарасова

Лучшая модель – Эвелина Мурзина

Лучшая фотомодель – Елена Номоконова

Мисс стиль – Ксения Сизых

Мисс глянец – Дарья Макаревич

Мисс фитнес – Дарья Кременецкая

Мисс зрительских симпатий – Сэсэг Ринчинова

Мисс обаяние – Анастасия Дорманджи

Мисс фэнш – Алена Дмитриева

Мисс элегантность – Валерия Тарасова

Мисс эрудиция – Дарья Неклева

Мисс талант – Долсон Дашидымбрылова

Мисс коммуникабельность – Ксения Рыбалко

Мисс очарование – Дарья Тютрина

Мисс грация – Анна Скородумова

Мисс интеллект – Ангелина Лапердина

Выход в дизайнерской одежде. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выход в дизайнерской одежде.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Финал "Краса Иркутска" 2018 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Финал "Краса Иркутска" 2018Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дарья Неклева в финале конкурса красоты "Краса Иркутска" 2018. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дарья Неклева в финале конкурса красоты "Краса Иркутска" 2018.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Краса Иркутска 2018: финал конкурса красоты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Краса Иркутска 2018: финал конкурса красоты.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Краса Иркутска 2018: титул королевы красоты завоевала Эвелина Мурзина.Юлия ПЫХАЛОВА

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