Краса Иркутска 2018: титул королевы красоты завоевала 18-летняя Эвелина Мурзина
12 декабря состоялось главное событие в мире красоты – конкурс «Краса Иркутска» 2018. Королевой красоты в этом году стала 18-летняя Эвелина Мурзина.
Краса Иркутска 2018 на церемонии награждения.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Красотка с детства занималась гимнастикой и даже тренировалась в цирковой студии, сейчас она получает два высших образования и мечтает стать Красой России.
Кастинги начались еще в августе, было подано 50 заявок со всей области. В финал прошли 16 девушек, которые на протяжении 3 месяцев готовились предстать во всей красе в конце пути.
Мисс обаяние Анастасия Дорманджи.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
С конкурсантками работали лучшие специалисты города: ораторы, дизайнеры, визажисты, хореографы, титулованные модели. И вот, день X настал.
2 Краса Иркутска 2018 Дарья Тютрина.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Напряжение за кулисами можно было резать ножом. Все волновались. Каждая финалистка про себя повторяла шаги и в голове прокручивала то, как лучше себя представить жюри.
Юная Краса Иркутска 2018 Ангелина Лапердина.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Красавицы предстали перед зрителями в трех образах: дефиле-визитка, выход в дизайнерской одежде и в вечерних платьях.
Краса Иркутска 2018 Эвелина Мурзина в вечернем платье.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Ну и конечно интеллектуальный конкурс. Некоторым удалось выйти на сцену еще раз. За неделю до финала состоялось шоу талантов, где каждая леди показала то, на что способна и в чем хороша.
Церемония награждения конкурса "Краса Иркутска" 2018.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Были песни, танцы и даже мастер-класс по боевому искусству. Лучшие номера представили в финале гостям.
Творческий номер Красы Иркутска 2018.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
И вот, все позади. Ведущий зовет конкурсанток на сцене, из-за кулис слышатся девичьи визги. Пора узнавать результаты.
Выход в вечерних платьях.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Краса Иркутска 2018: итоги
Краса Иркутска – Эвелина Мурзина
2 Краса Иркутска – Дарья Тютрина
3 краса Иркутска – Ксения Рыбалко
Юная краса – Ангелина Лапердина
2 юная краса – Валерия Тарасова
Лучшая модель – Эвелина Мурзина
Лучшая фотомодель – Елена Номоконова
Мисс стиль – Ксения Сизых
Мисс глянец – Дарья Макаревич
Мисс фитнес – Дарья Кременецкая
Мисс зрительских симпатий – Сэсэг Ринчинова
Мисс обаяние – Анастасия Дорманджи
Мисс фэнш – Алена Дмитриева
Мисс элегантность – Валерия Тарасова
Мисс эрудиция – Дарья Неклева
Мисс талант – Долсон Дашидымбрылова
Мисс коммуникабельность – Ксения Рыбалко
Мисс очарование – Дарья Тютрина
Мисс грация – Анна Скородумова
Мисс интеллект – Ангелина Лапердина
Выход в дизайнерской одежде.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Финал "Краса Иркутска" 2018Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Дарья Неклева в финале конкурса красоты "Краса Иркутска" 2018.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Краса Иркутска 2018: финал конкурса красоты.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Краса Иркутска 2018: титул королевы красоты завоевала Эвелина Мурзина.Юлия ПЫХАЛОВА