Не быть обузой: неизлечимо больная сибирячка решилась на эвтаназию ради сына

«Наталья, вам одобрена эвтаназия в нашей клинике», - прочитав это предложение на английском, 18-летний Андрей Антонов из Улан-Удэ сразу понял, кому предназначалось письмо. Послание парень случайно нашел в почте компьютера. В строке адресата значилась его мама Наталья, а местом отправления швейцарская больница.

- Что все это значит? – прибежал Андрей в соседнюю комнату, где на кровати без движения лежала мать. Она отвернулась к окну и спокойно объяснила сыну, что не хочет больше его обременять. Наталья почти 20 лет отчаянно борется с миопатией (болезнь, при которой прогрессирует поражение мышц – прим. Ред.) и прикована к инвалидному креслу. С годами ей становится только хуже. И женщина приняла решение о добровольном уходе из жизни.

- Я просто отчаялась, - говорит Наталья. - Ведь мучаюсь с 18 лет...

Сибирячка - о том, почему решилась на эвтаназию.

Болезнь подкралась неожиданно

Наталья очень красивая. Это правда. Стройную яркую блондинку односельчане даже сравнивали с Мэрилин Монро. Выросла она в небольшом северном поселке в Катангском районе в обычной семье, на здоровье не жаловалась. Ей прочили счастливое будущее…

- Неожиданно для себя я стала замечать, что мне становится трудно бегать и даже подниматься по лестнице, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске Наталья. - Ноги отказывались слушаться!

Наталья в молодости. Фото: личный архив Натальи Антоновой

Перемены заметили и родные девушки. Они видели, что у нее изменилась походка. Но сначала списали все на какое-то временное недомогание. Когда стало понятно, что ситуация только усугубляется, поехали в областной центр – в Иркутск, на обследование. Здесь, в больнице Наталье поставили страшный диагноз - миопатия Эрба – редчайшее неизлечимое заболевание. Врачи объяснили, что возникает недуг по причине наследственности или генетических отклонений. Проявляется болезнь полной атрофией мышц.

- «К 40 годам стану овощем», - смысл слов врачей сводился к этому. Я была в шоке, ведьэто ужасно, - вспоминает сибирячка.

Диагноз поставили в 18. Но девушка надеялась на лучшее. Решила жить обычной жизнью – выйти замуж, родить ребенка. Причем как можно быстрее. Уж очень хотелось ей ощутить радость материнства, да и силы еще были. В 24 года у них с мужем родился здоровый мальчик Андрей… Увы. С годами прогнозы медиков стали сбываться. Ходить Наталье становилось все труднее, порой даже в квартире приходилось передвигаться, держась за стенку.

Фото: личный архив Натальи Антоновой

Инвалидное кресло и отчаяние

- После рождения сына я стала терять силы еще быстрее, - признается Наталья. – К 30 годам уже оказалась в инвалидном кресле. К этому моменту мы переехали в Бурятию, я рассталась с мужем. Андрея помогал растить мой отец. Последние 11 лет я не выходила из квартиры. Сын, кажется, никогда не видел меня счастливой…

А три года назад у Натальи появилась надежда на исцеление. Она увидели по телевизору программу, в которой рассказывали, что ее болезнь лечат в Китае. В интернете женщина нашла ту самую китайскую клинику и написала письмо. Ей пришел ответ, что местные врачи смогут помочь. Съездить в Китай вместе с сыном Наталье удалось благодаря друзьям, которые организовали сбор средств на поездку.

- Китайские врачи сказали, чтоу меня очень редкая форма болезни, - говорит Наталья. – В моем организме не вырабатывается сиаловая кислота. Болезнь может остановиться, если ее восполнять искусственным путем. Посоветовали принимать американские БАДы. Пришлось выписывать их из США. Одна баночка стоит около 15 долларов. На полгода мне хватает 12 штук.

Сейчас сибирячка прикована к инвалидному креслу. Фото: личный архив Натальи Антоновой

Не добавки не приносили особой пользы. Наталья, тем не менее, не опускала рук. Выяснила, что во всем мире недугом как у нее страдают всего около 2 тысяч человек. А в Америке есть целый институт по изучению миопатии. Там ученые нашли способ, как заставить организм вновь вырабатывать ту самую сиаловую кислоту и провели исследования на мышах. Наталья отправила письмо в институт и стала одной из первых пациенток, на которых ученые готовы испытать чудодейственное лекарство! Россиянке нужно было собрать деньги на проезд для сопровождающего и по почте переслать в американскую лабораторию анализы крови.

- Оказалось, что пересылать биологический материал в США нельзя, - говорит она. - Я поняла, если не попаду на исследование, другой надежды у меня нет.

Тогда в голову Натальи и пришла страшная мысль о «хорошей смерти», как называют эвтаназию. Женщина узнала, что для иностранцев она легализована в Швейцарии, поэтому теперь письма она начала отправлять уже туда. Вскоре ей и прислали ответ с условиями, которые нужно выполнить для добровольного ухода из жизни. По словам сибирячки, все это стоило бы ей около полумиллиона рублей. Именно это письмо и попало на глаза сыну Натальи Андрею.

- Андрей сказал, что никогда не даст мне сделать этот шаг, - говорит женщина. –Благодаря ему я поняла, что лучше искать деньги на жизнь, а не на смерть…

Как помочь?

Об истории Натальи рассказали в программе на федеральном канале. Теперь слова поддержки ей приходят из разных уголков страны. И не только слова!Неравнодушные пользователи соцсетей стали присылать и деньги на поездку в США.

- Нам осталось собрать всего 5 тысяч долларов, - заключает Наталья. – Я благодарю всех, кто мне помогает. И гоню от себя мысли, что через год или два не смогу даже сидеть. Я буду жить!

КОНКРЕТНО

Если вы хотите помочь семье Натальи

Номер банковской карты 4276 0900 1132 7905 (Сбербанк) на имя Антоновой Натальи Вячеславовны.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В России набирает обороты подпольная эвтаназия.