Зимний Иркутск: как выглядит город с высоты птичьего полета

Пролететь над родным Иркутском предоставилась корреспондентам «Комсомольской правды». Чтобы показать зимний город с высоты птичьего полета, мы загрузились в легкомоторный самолет L-410UVP-E20.

За часовой полет, под крылом нашего самолета своими белыми заснеженными красками показались центральные улицы города, мосты, плотина, церкви, стадионы и дома. А затем мы отправились в район Кругобайкальской железной дороги, Листвянки и архитектурно-этнографического музея «Тальцы».

Наш красавец самолет перед вылетом.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Если над Байкалом мы пролетали на высоте 1200 метров, над Иркутском удалось опуститься на высоту в 500 метров, - рассказывает командир экипажа. – Поэтому вам удалось полюбоваться самыми красивыми видами.

А теперь это сделать могут читатели «Комсомолки». Смотрите яркий фоторепортаж от нашего фотокорреспондента Юлии Пыхаловой.

Редакция «Комсомольской правды» в Иркутске выражает благодарность авиакомпании «СиЛа» за возможность увидеть город как на ладони.

Когда еще предоставится возможность побывать в кабине пилотов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После взлета сразу открывается прекрасный вид.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Город и сибирская природа на одном фото.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Узнали? Это старый ангарский мост в районе железнодорожного вокзала.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А вот и дачные участки под Иркутском.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глядя на фотографии, сделанные с высоты птичьего полёта, понимаешь, насколько красива наша сибирская природа.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА