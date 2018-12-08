2018-12-12T10:31:39+03:00
Общество

Зимний Иркутск: как выглядит город с высоты птичьего полета

Мы пролетели на самолете над Иркутском и Байкалом [фоторепортаж]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Зимний Иркутск: как выглядит город с высоты птичьего полетаЗимний Иркутск: как выглядит город с высоты птичьего полетаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Пролететь над родным Иркутском предоставилась корреспондентам «Комсомольской правды». Чтобы показать зимний город с высоты птичьего полета, мы загрузились в легкомоторный самолет L-410UVP-E20.

За часовой полет, под крылом нашего самолета своими белыми заснеженными красками показались центральные улицы города, мосты, плотина, церкви, стадионы и дома. А затем мы отправились в район Кругобайкальской железной дороги, Листвянки и архитектурно-этнографического музея «Тальцы».

Наш красавец самолет перед вылетом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наш красавец самолет перед вылетом.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Если над Байкалом мы пролетали на высоте 1200 метров, над Иркутском удалось опуститься на высоту в 500 метров, - рассказывает командир экипажа. – Поэтому вам удалось полюбоваться самыми красивыми видами.

А теперь это сделать могут читатели «Комсомолки». Смотрите яркий фоторепортаж от нашего фотокорреспондента Юлии Пыхаловой.

Редакция «Комсомольской правды» в Иркутске выражает благодарность авиакомпании «СиЛа» за возможность увидеть город как на ладони.

Когда еще предоставится возможность побывать в кабине пилотов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Когда еще предоставится возможность побывать в кабине пилотов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После взлета сразу открывается прекрасный вид. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После взлета сразу открывается прекрасный вид.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Город и сибирская природа на одном фото. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Город и сибирская природа на одном фото.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Узнали? Это старый ангарский мост в районе железнодорожного вокзала. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Узнали? Это старый ангарский мост в районе железнодорожного вокзала.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А вот и дачные участки под Иркутском. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А вот и дачные участки под Иркутском.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глядя на фотографии, сделанные с высоты птичьего полёта, понимаешь, насколько красива наша сибирская природа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глядя на фотографии, сделанные с высоты птичьего полёта, понимаешь, насколько красива наша сибирская природа.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полет проходит на высоте около 1200 метров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полет проходит на высоте около 1200 метров.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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