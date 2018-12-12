2018-12-12T10:31:39+03:00
Происшествия

Отомстил за увольнение: житель Иркутской области сжег 15 тонн сена на 1,5 миллиона рублей

Теперь пироман может отправиться за решетку на срок до 5 лет
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Поджигатель на фото слева. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Поджигатель на фото слева. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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В Черемховском районе найден пироман, который в ночь на 10 октября этого года спалил 150 тонн сена в деревне Бельск. Тогда ущерб крупному сельскохозяйственному предприятию, которому принадлежали заготовки, составил около 1,5 миллиона рублей.

Выяснив, что причиной пожара стал именно поджог, полицейские приступили к поискам преступника. Выйти на его след удалось через два месяца. Им оказался ранее судимый 37-летний местный житель, который незадолго до пожара был уволен с предприятия за кражу топлива. Как объяснил оперативникам сам задержанный, спалить сено он решил, чтобы отомстить бывшим начальникам.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – За решетку поджигатель может отправиться на срок до 5 лет.

Полицейские также призывают жителей деревни Бельск, которые могли стать свидетелями поджога, обращаться отдел полиции «Черемховский».

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