2018-12-12T05:50:40+03:00
Происшествия

Отомстил за увольнение: житель Иркутской области сжег 15 тонн сена на 1,5 миллиона рублей

Теперь пироман может отправиться за решетку на срок до 5 лет
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Комментарии: comments2
Поджигатель на фото слева. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Поджигатель на фото слева. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
Изменить размер текста:

В Черемховском районе найден пироман, который в ночь на 10 октября этого года спалил 150 тонн сена в деревне Бельск. Тогда ущерб крупному сельскохозяйственному предприятию, которому принадлежали заготовки, составил около 1,5 миллиона рублей.

Выяснив, что причиной пожара стал именно поджог, полицейские приступили к поискам преступника. Выйти на его след удалось через два месяца. Им оказался ранее судимый 37-летний местный житель, который незадолго до пожара был уволен с предприятия за кражу топлива. Как объяснил оперативникам сам задержанный, спалить сено он решил, чтобы отомстить бывшим начальникам.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – За решетку поджигатель может отправиться на срок до 5 лет.

Полицейские также призывают жителей деревни Бельск, которые могли стать свидетелями поджога, обращаться отдел полиции «Черемховский».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В отместку работодателю ангарчанка сожгла «Toyota Land Cruiser» и домик турбазы на 7 миллионов рублей

Пожар в коттедже в районе базы отдыха «Ангарская горка» на Саватеевском тракте произошел по вине бывшей сотрудницы дома отдыха. Полицейские выяснили, что 16 ноября неоднократно судимая 45-летняя женщина подожгла внедорожник «Toyota Land Cruiser» припаркованный возле двухэтажного деревянного дома, позже огонь перекинулся и на здание. (Подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пропала без вести: СК России разыскивает 17-летнюю девушку из Нижнеудинска
Жива и здорова: братские полицейские нашли пропавшую школьницу и вернули ее домой
Братчане могут предоставлять документы на выплаты в рамках переселения до конца года
Неисправная проводка: эксперты назвали основную причину пожара в школе села Зулумай Иркутской области
«Ростелеком» вступил в Иркутскую Ассоциацию «Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей»
Полицейские просят откликнуться свидетелей ДТП с участием ребенка в Иркутске
Кубок России по стрельбе из пневматического оружия: у иркутян – второе место
В Иркутске открылась выставка к 100-летию со дня рождения Александра Солженицына
Пробки в Иркутске 8 баллов: виной снег и 5 ДТП
Иркутянин Василий Каверин – победитель всероссийских соревнований по боксу
"Звездный дождь": метеорный поток Геминиды могут увидеть 13 декабря иркутяне
Первый Кубок Иркутской области по фридайвингу «BaikalFree»: определены победители
В Ангарске водитель сбил 15-летнего школьника прямо на пешеходном переходе
Очередное фиаско: ХК «Ермак» на своем льду проиграл «Горняку»
Прогноз погоды в Иркутске: 12 декабря снег, днем -10
Иркутский ансамбль «Доктор Джаз» сыграет новогодний концерт в «Доме актера»
Житель Усолья-Сибирского стал жертвой мошенников: по собственной глупости мужчина сообщил все данные банковской карты неизвестному
Рецидивиста из Бодайбо осудили за преступление 11-летней давности
Череда коммунальных аварий в Иркутской области продолжается: 14 микрорайон Братска остался без воды
К 100-летию Александра Солженицына: 14 декабря, в пятницу, во всех киосках Иркутска спрашивайте "КП" с брошюрой "Как нам обустроить Россию"
45-летнего мужчину сбили насмерть в Иркутской области
Депутаты областного парламента настаивают на создании инфраструктуры для новой системы обращения с отходами в Приангарье