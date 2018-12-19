2018-12-19T13:05:06+03:00
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Деды Морозы с мешками для подарков переплыли Ангару в минус 20

Полтора километра они преодолели за двадцать с половиной минут
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Деды Морозы с мешками для подарков переплыли Ангару в минус 20.Деды Морозы с мешками для подарков переплыли Ангару в минус 20.
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А вы видели, как Дед Мороз с мешком для подарков, в шапке и голым торсом переплывает реку? Само собой, в студеный день, чтобы успеть с подарками к детворе? А иркутяне видели! Корреспонденту «Комсомольской правды» удалось пообщаться с героями и узнать, для кого презенты.

- У нас давно была идея переплыть Ангару, - рассказал один тех самых Дедов Морозов – моржей, Егор Лесной. – И вот, перед Новым годом решились.

18 декабря четверо парней вышли на берег реки, разделись по пояс, надели праздничные колпаки, взяли мешки для подарков и отправились в плавание. Кстати, водичка на тот момент была отнюдь не теплой -3 градуса, а «за бортом» - все минус 20 . Но когда сибиряков это останавливало?

Сибирские моржи в Иркутске переплыли реку Ангару.

Сибирские моржи в Иркутске переплыли реку Ангару.

– Половина пути далась легко, но потом стало все сложнее и сложнее, усиливалось течение, - поделились эмоциями Деды Морозы. – Зато эмоций куча, это просто непередаваемые впечатления!

Кудесники зимы преодолели 1,6 километра за двадцать с половиной минут. И не просто так, а ради эффектного видео, которое смельчаки планируют выпустить со дня на день. А пока в распоряжение редакции попали фото и видео с заплыва.

Иркутские моржи проплыли в ледяной воде двадцать минут.

Иркутские моржи проплыли в ледяной воде двадцать минут.

Пока Деды Морозы готовятся к Новому году, мы разузнали, что у них в планах . Оказалось, чего только нет. Деды Морозы, они же моржи сибирские, снимают вайны и даже создали мини-сериал под названием «Сибирские викинги», где в весьма колоритных образах чистят зубы топором, принимают утренний туалет в водах горной реки и завтракают сырыми яйцами. На этом они не собираются останавливаться! Впереди только новый хайп и необычные ролики. В планах устроить зимние Олимпийские игры на Байкале.

Комментарий МЧС:

«Не повторяйте заплывы в ледяной Ангаре!»

- При холодовом шоке в режиме выживания ускоряется обмен веществ, что приводит к появлению сильной дрожи и спутанности сознания, - подчеркнул Дмитрий Мудров, старший государственный инспектор по маломерным судам Иркутского районного инспекторского участка. – Когда мы заметили эти признаки у спортсменов, решивших проплыть большую дистанцию, чем их товарищи, незамедлительно потребовали прервать заплыв.

Также в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области напомнили, что не стоит ради порции адреналина сознательно идти на риск. Зимние заплывы в холодной реке Ангаре с ее стремительным течением не выдерживают критики с точки зрения безопасности.

Деды Морозы с мешками для подарков переплыли Ангару в мороз - 20.Предоставлено "КП"

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