2018-12-14T10:13:09+03:00
Общество

Делали селфи на тонком льду: 11-летний школьник из Иркутска спас лучшего друга, который провалился в полынью

Пятикласснику Денису Замарашкину вручили благодарность за мужество [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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11-летний Денис Замарашкин не испугался выйти на тонкий лед, чтобы вытащить друга. Фото: личный архив героя публикации.11-летний Денис Замарашкин не испугался выйти на тонкий лед, чтобы вытащить друга. Фото: личный архив героя публикации.
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Пятиклассник Денис Замаршкин из Иркутска – гордость школы! И до не давнего времени мечтал быть «как Акинфеев». Уж больно страстно любит 11-летний мальчишка футбол. Благодаря увлечению он и познакомился на дворовом поле с 10-летним Максимом. Друзья не разлей вода. Вместе мяч гоняют и, конечно, грех и совместное селфи не сделать!

После уроков они выбрались на набережную реки Ангары. Антураж отличный – красивый пейзаж, тонкий лед. Словом, посчитали, что колоритный снимок произведет фурор среди сверстников в интернете, где друзья уже успели завести свои странички.

- Зашли мы на лед метров в двух от берега и сфоткались, - рассказывает Денис корреспонденту "Комсомольской правды" в Иркутске. - Я уже пошел обратно, оборачиваюсь и вижу, что Макс каким-то ножичком начинает долбить лед. Я ему кричу: «Ты что делаешь, отходи, провалишься?! А он: «Да ничего не будет». И в этот момент, лед начинает трескаться, и мой друг по пояс оказывается в холодной воде.

теперь Денис мечтает стать спасателем. Фото: личный архив героя публикации.

теперь Денис мечтает стать спасателем. Фото: личный архив героя публикации.

Никого из взрослых поблизости не было. Но Денис не растерялся. Заметил на столбе видеокамеры, которые следили за тем, чтобы лодки, пришвартованные к берегу никто не украл. Но, увы, как не махал объективы школьник, помощь не подоспела. Тогда сибиряк стал действовать решительно. Совсем как взрослый! Он подбежал к полынье, схватил друга за руку и что есть мочи, стал тянуть. Две минуты и промокший, испуганный Максим был на берегу. В этот момент мимо проезжал участковый Павел Булдаков. Увидев мальчишек, он выбежал из машины и провёл школьников в сторожку лодочной станции, где их обогрели и дали тёплого чая. После это полицейский нашел родителей мальчиков и отвез их домой.

За свой поступок Дени награжден орденом за проявленное мужество. Фото: личный архив героя публикации.

За свой поступок Дени награжден орденом за проявленное мужество. Фото: личный архив героя публикации.

- Боялся ли я когда выходил на тонкий лед? - переспрашивает Денис. – Да о себе я вообще не думал, не хотел потерять лучшего друга. Ведь мы все время вместе. Стоим друг за друга горой, если кого-то из нас обидят. В общем, он теперь мне как брат. У меня на столе и наша фотография совместная в рамочке стоит. А вытащить Максима мне помогла хорошая физическая подготовка. Я же вратарь сборной школы по футболу. Руки у меня сильные.

И если раньше Денис всерьез задумывался о карьере профессионального футболиста, то теперь его мечта – работать в МЧС и спасать людей. И первый шаг к этому сделан. На днях мальчишка получил благодарность Российского союза спасателей за проявленное мужество в экстремальных ситуациях и спасение человеческой жизни, из рук замгубернатора Иркутской области. Чествовали паренька и в родной школе. Учителя накупили тортов и устроили для него и всего класса чаепитие.

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