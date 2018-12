Папа – мастер спецэффектов: дизайнер из Иркутска превратил прогулку дочери в блокбастер

Девочка бежит по бордюру, а за ее спиной гремят взрывы, падают бетонные блоки, в миллиметре летит многотонный маятник. Страшно!

Уфф… И из-под земли вылезает космический монстр. Он пытается попасть своими огненными лучами в девочку, но малышке удается скрыться.

И только после это выдыхаешь, возвращаешься в реальность. Это же понарошку, это спецэффекты! Иркутянин Александр Кравченко уже много лет увлекается монтажом. Он работает в студии компьютерной графики уже 10 лет. А в набравших бешеную популярность в сети роликах снимает собственную дочку. И превращает обычные прогулки с ней в блокбастер.

Как это, спросите вы? Да просто! Вот недавно Александр выложил видео с прогулки по парку. И снова с ребенком. Здесь, благодаря чудесам компьютерной инженерии, малышка попала в волшебный лес, напоминающий декорации из популярного фильма «Властелин колец». Завораживающее зрелище!

А полгода назад мастер спецэффектов превратил видео летнего сквера имени Кирова в зимний. Добавил елку, немного снега и даже… людей.

Творения Александра Кравченко заметили уже и англоязычные пользователи. Они разместили видео в одной из социальных сетей с подписью «Когда твой отец – художник по спецэффектам».

Папа – мастер спецэффектов: дизайнер из Иркутска превратил прогулку дочери в блокбасер [видео].