Застукали! Голый любовник в чем мать родила оказался на морозе - 25 в Ангарске

- Шеф! Ты меня поймёшь! Застукали!

В двери рейсового автобуса №2 протиснулся парень. Голышом. Точнее, конечно, не совсем голышом. А даже, можно сказать, немножко одетый - в носках. Однако кроме оных ничего не защищало незадачливого героя-любовника от холода. А холод - будь здоров. Жителя южных широт, возможно, и не понять, что такое пробежаться утром по улице в чем мать родила в декабре. А в Сибири каждый знает - пробирает до нутра. Потому как молодому человеку пришлось преодолеть в таком виде площадь и добежать до автобусной остановки. А на улице - 25. Ну, пусть в этот час, а видеорегистраторы зафиксировали время - 10 утра, было даже и потеплее -20, например. Все равно ощутимо. И Ромео без одежды было, конечно, жаль.

-Похождения голого мужчины запечатлели несколько видеокамер и регистраторов, а -записи с них широко разошлись по соцсетям и мессенджерам, - описывает местную остановку портал "Живой Ангарск". - Вот он бежит через дорогу на ФЗО, вот он выбегает из магазина, вот забегает в автобус. Видно, что ему холодно и неуютно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/682201" frameborder="0"></iframe> Застукали! В Ангарске водитель автобуса спас незадачливого любовника, оказавшегося в мороз голышом на улице, от обморожения.Видео предоставлено группами Инцидент Иркутск https://vk.com/inci38 и ДТП 38 https://vk.com/irkdtp.

К любвеобильному гражданину отнеслись хоть и с иронией, но вполне сочувственно. Нет,пледом никто не поделился. Шубу со своего плеча тоже не отдали и даже шарфом не прикрыли. Но и кричать "Ату его!" не стали. Водитель денег не взял ( да и где их было достать голому безбилетнику), довез его до остановки "ДК Лесник", и там он спешно вышел и растворился в поселковом пространстве.

Остается надеяться, что все у парня будет хорошо и в больницу с пневмонией или обморожением он не загремит, хотя все возможно. А вот что точно - ходить к даме сердца он точно перестанет. Во всяком случае, к этой. Тут расчет обманутого мужа вполне правильный.