2018-12-14T15:24:28+03:00
Общество

Бобслеиста из Братска Александра Касьянова временно отстранили от участия в этапах Кубка мира

Санкции связаны с обвинениями в употреблении допинга
Андрей СИНЬКОВДмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Братчанина Александра Касьянова временно отстранили от участия в этапах Кубка мира. Фото: Александр Касьянов.Братчанина Александра Касьянова временно отстранили от участия в этапах Кубка мира. Фото: Александр Касьянов.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Прошло чуть больше месяца после старта очередного бобслейного сезона, а у братчанина Александра Касьянова уже испорчено настроение на весь год. Международная федерация бобслея и скелетона 13 декабря вновь приняла решение временно отстранить нашего земляка от всех соревнований. Причина все та же, что была зимой 2017-го, когда Александра не допустили на Олимпиаду в Пхенчхане: обвинение в употреблении допинга.

Напомним, в декабре прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил Касьянова от Олимпиад, но в феврале 2018-го, Спортивный арбитражный суд (CAS) снял с сибиряка этот запрет. Правда, на Игры в Пхенчхане его все равно не пустили. А вот теперь ему еще нельзя выступать и на этапах Кубка мира, на которых бобслеисты зарабатывают свой основной хлеб. Кстати, в этом сезоне серебряный призер чемпионатов мира и Европы уже успел набрать 240 очков и занимает 13-ю строчку зачетной таблицы. Ближайший этап состязаний состоится в немецком городе Винтерберг 15 и 16 декабря и, к сожалению, для российских болельщиков без участия Александра Касьянова.

Еще один наш земляк, президент федерации бобслея России Александр Зубков, которого в прошлом году лишили золотой медали Сочи, по-прежнему уверен в том, что российские спортсмены чисты.

- Мы запросили слушания с комиссии принявшей такое решение и уже выслали доказательства невиновности наших ребят, - рассказывает корреспонденту «Комсомолки» Александр Зубков. - Рассчитываем, что это поможет снять временный запрет на участие в этапах Кубка мира. Что касается Александра Касьянова, то он будет биться за свое честное имя. Уверен, Саша продолжит свою яркую спортивную карьеру.

Кстати запрет коснулся и самого Зубкова. И это несмотря на то, что он уже давно завершил свою карьеру. Теперь он не может посещать международные соревнования в качестве главы федерации бобслея России.

Добавим, что кроме братчанина Александра Касьянова, в черный список Международной федерации бобслея попали и его коллеги по сборной России: Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин. А также завершивший карьеру Алексей Воевода.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Актуальный репортаж: перестройка экономики Донбасса
Более полутора лет прошло с того момента, как донбасские предприятия, принадлежавшие киевским олигархам, сменили собственника. Что изменилось с тех пор, стали ли жить лучше граждане этих двух республик? Об этом - в материале нашего собкорра в ДНР
Аэрофлот зарегистрировал породную группу своих служебных собак и провел их презентацию в терминале «В» аэропорта Шереметьево
19 декабря 2018 года, Москва. Аэрофлот зарегистрировал породную группу «шалайка» в системе Российской кинологической федерации (РКФ) и провел ее презентацию
Новости 24
В «Модном квартале» Иркутска 20 декабря горел павильон: 20 человек были эвакуированы
Всероссийские соревнования по боксу: у спортсмена из Иркутска золотая медаль
Ангарчанка отсудила у турбазы, расположенной на Байкале, деньги за вывих ноги на горке
Прогноз погоды в Иркутске: 20 декабря днем -12
Участковый из Иркутска, которого подозревают в изнасиловании женщины в опорном пункте, уволен из МВД
Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Иркутск запустят в мае 2019 года
В ЗС приняли закон о предоставлении лесоматериалов для жителей Иркутской области
ИГУ впервые вошел в глобальный рейтинг веб-популярности вузов
Семинар «Сервис, туризм и экология на острове Ольхон» состоялся при поддержке ТПП ВС
Спикер ЗС Сергей Сокол провел личный прием граждан
В 2019 году продолжится работа над стратегией развития Иркутской области
Рабочий погиб на промышленной площадке в Иркутской области
В Иркутской области 26-летний парень продавал синтетические наркотики через Интернет
На сессии ЗакСобрания Иркутской области приняты изменения в закон о порядке обеспечения детей-сирот жильем
Мошенники лишили братчанина права на квартиру
При столкновении двух иномарок в Братске травмы получили трое детей и водитель
Организованная группа карманников из Новосибирска грабила квартиры иркутян
В 2019 году в Иркутской области расширят комплекс мер социальной поддержки
Пьяная женщина из Братска не смогла самостоятельно выбраться из горящей квартиры
Женщине с 3-летним ребенком удалось спастись во время пожара в Усолье – Сибирском
Не хочу платить алименты, но желаю продать квартиру: иркутянину пришлось выплатить полмиллиона рублей своим детям, чтобы совершить сделку
Жительница Ангарска отсудила более 130 тысяч рублей у турбазы за вывих ноги
Иркутская елка в сквере Кирова вошла в ТОП-10 елок России
Четыре фильма покажут в Иркутском краеведческом музее
В Иркутской области мать заплатит штраф 5 000 рублей за то, что ударила сына