Прошло чуть больше месяца после старта очередного бобслейного сезона, а у братчанина Александра Касьянова уже испорчено настроение на весь год. Международная федерация бобслея и скелетона 13 декабря вновь приняла решение временно отстранить нашего земляка от всех соревнований. Причина все та же, что была зимой 2017-го, когда Александра не допустили на Олимпиаду в Пхенчхане: обвинение в употреблении допинга.

Напомним, в декабре прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил Касьянова от Олимпиад, но в феврале 2018-го, Спортивный арбитражный суд (CAS) снял с сибиряка этот запрет. Правда, на Игры в Пхенчхане его все равно не пустили. А вот теперь ему еще нельзя выступать и на этапах Кубка мира, на которых бобслеисты зарабатывают свой основной хлеб. Кстати, в этом сезоне серебряный призер чемпионатов мира и Европы уже успел набрать 240 очков и занимает 13-ю строчку зачетной таблицы. Ближайший этап состязаний состоится в немецком городе Винтерберг 15 и 16 декабря и, к сожалению, для российских болельщиков без участия Александра Касьянова.

Еще один наш земляк, президент федерации бобслея России Александр Зубков, которого в прошлом году лишили золотой медали Сочи, по-прежнему уверен в том, что российские спортсмены чисты.

- Мы запросили слушания с комиссии принявшей такое решение и уже выслали доказательства невиновности наших ребят, - рассказывает корреспонденту «Комсомолки» Александр Зубков. - Рассчитываем, что это поможет снять временный запрет на участие в этапах Кубка мира. Что касается Александра Касьянова, то он будет биться за свое честное имя. Уверен, Саша продолжит свою яркую спортивную карьеру.

Кстати запрет коснулся и самого Зубкова. И это несмотря на то, что он уже давно завершил свою карьеру. Теперь он не может посещать международные соревнования в качестве главы федерации бобслея России.

Добавим, что кроме братчанина Александра Касьянова, в черный список Международной федерации бобслея попали и его коллеги по сборной России: Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин. А также завершивший карьеру Алексей Воевода.