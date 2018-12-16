Купол крупнейшего в стране школьного планетария начали устанавливать в Иркутске

Итак, планетарию быть! Он разместится в школе №19 Иркутска, которую открыли в этом году. Новая, большая, современная – здание само по себе уникально. О том, что здесь появится самый большой школьный планетарий России, говорили давно. И вот скоро он начнет свою работу. На днях в Иркутск привезли купол, на котором ребята могут наблюдать звездное небо.

- Две первые новейшие белые грузовые таинственные машины без номеров прибыли в Иркутск, - сообщил на своей странице в соцсетях директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев. - На очереди - конвой с "начинкой" планетария - компьютеры, проекторы и много еще чего. Все идет по плану!

-т Установка необходима для занятий по практической и общей астрономии, показа образовательных, развлекательных и досуговых программ, - сообщают в пресс-службе администрации Иркутска. - Система звездного поля будет визуализировать не менее 6,5 тысячи звезд, галактики и туманности, которые можно увидеть невооруженным глазом. Расположение и яркость будут соответствовать естественным условиям.

Начальная стоимость контракта 56 миллионов рублей.