Врачи из Бурятии спасают пациентов, заменяя им сожженную кожу искусственной

- Горишь, Айдар! !!

Бригада лесорубов куртками сбивала пламя с огненным смерчем катающегося по земле человека. 13 июля 2018 года ( эту дату 53-летний Айдар Галимов, лесоруб из маленького поселка в Бурятии, запомнил навсегда) время для него остановилось... Из бензопилы вытек бензин, и на жаре хватило одной искры, чтобы вспыхнул огонь.

На руках Айдара донесли до машины, довезли до поселка. Терпел, скрипел зубами. Потом – еще 70 километров на машине в райцентр, в поселок Баргузин. Ожог кожи – больше 40%. Шея, грудная клетка, подбородок. Двое суток здесь боролись за его жизнь, прежде чем отправить вертолетом санавиации в Улан-Удэ, в больницу скорой помощи. Сразу, объясняют врачи, сделать этого было нельзя – мог просто не долететь живым до больницы. Теперь надо было чистить раны и делать пересадку кожи. Вот только выдержит ли ее пациент?

- Традиционный способ пересадки кожи заключается в том, что ее берут у самого пациента, - объясняет заведующий отделением гнойной хирургии БСМП Сергей Бутуханов. - Мы снимаем верхние слои с помощью медицинских инструментов и пересаживаем на пораженную поверхность. Но в итоге у пациента, вместо одной раны появляются две.

Кроме того, при обширных ожогах не всегда хватает и собственной ткани человека. Применение искусственной кожи эту проблему решает. Айдару вначале пересаживали кожу с бедра и ноги. А один из участков тела решили «закрыть» новой разработкой ученых из медицинского института – «живой» кожей. Меньше травм для пациента, который и так пострадал очень сильно, да и косметический эффект важен.

Что такое живая кожа? Полупрозрачная розовая жидкость, гель. По-научному - коллаген-ламининовая матрица. Похожую производят в Европе и США из стволовых клеток человека. Стоит она в итоге невероятно дорого и хранится всего около 5 дней. «Наша матрица сделана на основе животных жиров, все остальное на нее наслаивается позже, человеческих клеток не содержит и поэтому может храниться до года, а стоит в десятки раз меньше. Разработали новинку ученые-биологи из Улан-Удэ Эрдэм Дашинимаев и Арюна Цыбденова. Сейчас начато производство живой кожи, а первыми, кому спасают жизнь с ее помощью, стали пациенты Бурятской больницы скорой помощи. Ее наносят на пораженный участок и…рана затягивается, покрываясь «молодой» тканью.

Та самая живая кожа, разработка бурятских ученых. Фото: Туяна Лыгденова, минздрав Бурятии.

– Мы получили искусственную кожу в день операции, - говорит доктор медицинских наук, главный специалист по развитию хирургической службы БСМП Владислав Саганов. - Искусственная кожа это большой шаг вперед, она подходит для оказания помощи пациентам с 90% повреждением поверхности. И, кстати, ее можно использовать при любой травме кожи, порезах, дефектах.

Айдар Галимов сейчас уже дома. Реабилитация может занять около года. Но главное – не это. Главное – он жив и, наверное, почти здоров.

-Я благодарен врачам, хирургам, которые помогали мне в Баргузине, оперировали в Улан-Удэ, - говорит он. – Они спасли мне жизнь. Ведь фактически благодаря им я заново родился. И теперь моя задача –полностью справиться с болезнью.

На фото: После операции по пересадке кожи, хирурги Ешеев, Саганов, Бутуханов, Багаев. Фото: Туяна Лыгденова, минздрав Бурятии.

«Живая кожа», как только она появится в аптеках и в медицинских учреждениях, сможет спасти тысячи жизней. Это не преувеличение. Новое достижение бурятских медиков дает надежду пациентам с тяжелыми ожогами, ещё недавно считавшимися обреченными, людям с долго не заживающими язвами и тяжелыми болезнями кожи. Для доведения разработки « до ума» еще в 2017 году при Бурятском университете создали специальное малое предприятие. Проект поддержали в Сколково, на производство биоинженерного заменителя человеческой кожи выделили более 20 млн рублей. Массовое производство коллаген-ламинированных матриц собираются начать в 2020 году.