«Лаборатория энергетики» создает будущее

Прогресс не стоит на месте, сегодня технологии на производстве достигли головокружительных масштабов. Однако, как известно, нет предела совершенству. Каждый год в вузы, которые готовят технических специалистов, приходят молодые ребята. Многие из них мечтают, что скажут свое, новое слово в той или иной отрасли. И им это удается!

En+ Group и Корпоративный университет «ЕвроСибЭнерго» подвели итоги конкурса для молодых ученых из иркутских вузов «Лаборатория энергетики». В финал вышли 9 проектов улучшений по теме «Цифровые технологии в энергетике». Работы оценивало жюри в составе представителей En+ и руководителей профильных предприятий.

Молодым везде у нас дорога

Известно, что En+ Group уделяет большое внимание кадровым вопросам. Компания активно сотрудничает с ведущими вузами Иркутской области, которые готовят будущих профессионалов. Так, по инициативе Олега Дерипаски в нашем регионе реализуют ряд образовательных программ. Например, 10 лет назад в Иркутске был создан Корпоративный учебно-исследовательский центр на базе ИРНИТУ. Позже открыли его филиал в Братском государственном университете. За 10 лет из стен Иркутского КУИЦ вышло более 300 специалистов, которые успешно трудятся на энергетических предприятиях области. В центре идет подготовка и переподготовка по широкому спектру энергетических специальностей.

Уже со студенческой скамьи видно, кто ставит перед собой амбициозные задачи и стремится к тому, чтобы стать высококлассным специалистом. Некоторые настолько талантливы, что готовы дать фору специалистам с большим стажем и буквально фонтанируют идеями, которые можно применять на производстве. Именно такие ребята и стали победителями «Лаборатории энергетики».

- Главная цель конкурса - привлечение талантливой молодежи к решению актуальных научно-технических задач и поиску перспективных технологических идей, представляющих интерес для компании и энергетической отрасли в целом, - рассказала «КП» в Иркутске менеджер по информационно-аналитическому обеспечению En+ Group Наталья Донец. - В качестве основного направления конкурсантам предложили тему цифровизации - наиболее актуальный в глобальном масштабе тренд, позволяющий проявить глубину знаний и творческий потенциал. Переосмыслить большой объем уже существующих разработок и предложить инновационные продукты, направленные на качественное и количественное совершенствование производственных процессов и технологий.

К слову, конкурс проводился в этом году впервые. В нем приняли участие студенты и аспиранты, обучающиеся инженерно-техническим или смежным специальностям. Проекты можно было представлять как индивидуально, так и в составе группы.

Жюри оценивало разработки по таким критериям, как актуальность и инновационность предлагаемого решения, возможность практической реализации разработки.

Есть к чему стремиться

Итоги «Лаборатории энергетики» подвели в Технопарке Иркутского национального исследовательского технического университета (ИрНИТУ). Большая часть авторов в настоящее время учится в ИрНИТУ, несколько работ также поступило от исследователей из Иркутского государственного университета путей сообщения (ИрГУПС) и Института систем энергетики им. Мелентьева (ИСЭМ) СО РАН.

Конкурс проводился по пяти номинациям: «Смарт-стандарт» (для разработок в сфере смартгрид); «Цифровой катализатор» (для решений по совершенствованию традиционной генерации); Green&Digital (для цифровых технологий, связанных с обслуживанием возобновляемых источников энергии); «Формула эффективности» (для проектов, направленных на повышение эффективности), «Перспектива» (проекты, ориентированные в будущее).

- При оценке работ жюри, в состав которого вошли представители En+ Group и руководители профильных предприятий, уделяло внимание использованию подходов, - продолжает Наталья Донец. - Среди методов и инструментов, ранее не применявшихся в аналогичных решениях, жюри определяло значимость работы для компании и энергетической отрасли, учитывало соответствие работы современному уровню развития фундаментальной, прикладной науки и техники. Дополнительные баллы начисляли за практико-ориентированный характер предлагаемого проекта и наличие плана возможной реализации.

Самым-самым вручили ценные призы и почетные дипломы конкурса. Кульминацией церемонии награждения стало присуждение Гран-при - сертификата на прохождение стажировки на одном из предприятий En+ Group с возможностью дальнейшего развития представленного на конкурс проекта. Его получил Игорь Лобыцин, также победивший в номинации «Цифровой катализатор».

- Конечно, мне очень приятно, что наши труды оценили так высоко, - не скрывает радостных эмоций Игорь. - Но мы понимаем - есть к чему стремиться. Это еще один шаг к выполнению нашей цели. То есть мы идем, предлагаем, работаем. В итоге надеемся, что у нас все будет удачно.

- Мне больше всего понравилось, что в нашей классической энергетике - с тепловыми и гидроэлектростанциями, к которой мы все привыкли,сегодня можно услышать такие слова, как «смарт грид», «блокчейн» или «биг дата», - отмечает заместитель генерального директора «ЕвроСибЭнерго-Инжиниринг» Александр Перфильев. - Понимаешь, что все-таки технологии доходят и до нас, что очень приятно.

В жюри конкурса молодых ученых «Лаборатории энергетики» вошли представители En+ Group и профильных предприятий группы. Фото: архив компании

ПОБЕДИТЕЛИ «ЛАБОРАТОРИИ ЭНЕРГЕТИКИ»

* «Смарт-стандарт» - студентка 4-го курса ИСЭМ СО РАН Яна Кузькина с проектом «Решение задачи контроля узловых напряжений в низковольтных распределительных сетях на основе измерений интеллектуальных электронных счетчиков (Smart Meter)».

* «Цифровой катализатор» - аспирант ИрГУПС Игорь Лобыцин с проектом «Автоматизированные аппаратные комплексы упрочнения изоляции силового оборудования тепловым излучением» (также получил Гран-при - сертификат на стажировку на одном из предприятий En+ Group).

* Green&Digital - аспирант ИрНИТУ Денис Воронцов с проектом «Программно-вычислительный комплекс для оценки внедрения источников альтернативной генерации».

* «Формула эффективности» - аспирант ИрГУПС Антон Куцый с проектом «Разработка системы управления качеством электрической энергии и энергоэффективностью в электрических сетях на основе мультиагентного подхода и искусственных нейронных сетей».

* «Перспектива» - студентка 3-го курса ИрНИТУ Виктория Пискунова с проектом «Моделирование кибернетических угроз в системах электроэнергетики».