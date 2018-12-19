Нотариальная палата Иркутской области: надежно, удобно, законно

Очень возможно, в ближайшее время наконец-то появятся свои нотариусы в Ербогачене и на Маме: в Катангском районе эта вакансия остается незанятой с 1993 года, а в Мамско-Чуйском с 2011-го. Дело в том, что все это время не находилось желающих ехать в столь отдаленные территории с весьма небольшим фронтом работ. Однако в этом году Нотариальная палата Иркутской области заручилась поддержкой федерального центра, что позволило «выбить» для пустующих вакансий фиксированные ежемесячные оклады: на Маме нотариус помимо своих гонораров будет получать каждый месяц по 100 тысяч рублей, а в Ербогачене - по 50 тысяч.

Впрочем, это далеко не единственная новинка в нотариальной кадровой политике, которую принес нынешний год. В минувшем октябре были приняты новые правила вступления в данную профессию. Если раньше появившиеся вакансии заполняли совместно нотариальные палаты и министерство юстиции, то теперь изменения в законодательстве исключили минюст из данного процесса. Причиной тому послужили вопиющие случаи. Особенно много их было в национальных республиках, таких как, например, Башкортостан, когда нотариусами становились дети чиновников и другие абсолютно не подготовленные к профессии люди.

- Отныне процесс профессионального отбора становится более объективным, - поясняет президент Нотариальной палаты Иркутской области Евгений Воробьев. - Во-первых, претендент на должность нотариуса, предварительно сдавший квалификационный экзамен, должен пройти электронное тестирование, по результатам которого машина сама, без участия человека, определяет уровень знаний и оценивает его определенным количеством баллов. Во-вторых, к этому количеству добавляются баллы, зависящие от предыдущих стажа и достижений (например, наличие научного звания или знание иностранных языков) кандидата. А третьим этапом является собеседование, которое также приносит баллы в копилку потенциального нотариуса. От общей суммы баллов и зависит, займет он имеющуюся вакансию или нет.

Ужесточение правил в данной сфере отнюдь не случайно, ведь в последние 3 - 4 года государство постоянно передает нотариату новые функции или возвращает старые. Например, с начала 2016-го нотариусам вернули сделки по продаже недвижимости или ее доли, принадлежащей несовершеннолетним. А с июня того же года и все остальные виды сделок с недвижимостью (дарение, обмен и т. д.), в которых присутствуют интересы несовершеннолетних. Также обязательная нотариальная форма сделок была распространена и на недееспособных лиц и лиц с ограниченной дееспособностью. И, наконец, она же действует при отчуждении доли в праве общей долевой собственности (независимо от того, кому эта доля принадлежит), равно как и при продаже недвижимости, находящейся в общей долевой собственности. В этой сфере до недавнего времени имелось достаточно много злоупотреблений, и с «подключением» к ней нотариата были поставлены серьезные барьеры для мошенников и используемых ими серых схем.

Данный тренд будет продолжен и в следующем году. Так, с 1 февраля нотариусы в обязательном порядке станут передавать на регистрацию в госорганы документы по сделкам с недвижимым имуществом, касающиеся вышеперечисленных категорий граждан, а также с недвижимостью, доставшейся человеку по наследству. Раньше нотариусы лишь оформляли и заверяли такие сделки, гарантируя ее юридическую чистоту (проверяли наличие согласий на сделку всех сособственников, связывались с органами опеки и попечительства, уточняли в электронных реестрах статус недвижимости).

Теперь же человеку не нужно будет стоять в очереди в многофункциональном центре: он просто отдаст все необходимые документы нотариусу, а затем у него же заберет выписку о регистрации своего права. Тем самым не только уменьшится количество забот у граждан, но и будут значительно разгружены сотрудники МФЦ страны. Тем более что с октября заработала федеральная база данных загсов. Так что сегодня наследнику не надо доказывать родство с наследодателем, собирая свидетельства о рождении, браке, перемене имени или фамилии и тому подобные документы: нотариусы могут брать все эти сведения из новой базы.

- Кроме того, многие люди попросту не знают о необходимости регистрировать свои права, или не желают этого делать, - рассказывает Евгений Воробьев. - Например, кто-то участвует в государственной программе по получению бесплатного жилья, а квартира, доставшаяся в наследство, ставит крест на этих перспективах. Соответственно, такие любители дармовщинки предпочитают не «светить» унаследованную недвижимость. А кто-то просто скупится, не желая оплачивать госпошлину за регистрацию, хотя она сегодня составляет всего 1400 - 2000 рублей.

Также новый порядок вещей защитит добросовестных граждан от мошенников в самый последний момент сделки: во время обмена денег на документы о регистрации прав на недвижимость. А то ведь, как говорится, ловкость рук и немного нахрапистости - и вот ты уже остался либо без крупной суммы, либо без правоустанавливающих бумаг.

Также можно вспомнить и схемы, по которым одна и та же квартира продается несколько раз - это можно проделать в том случае, если сделки не доходят до госрегистрации. При участии же нотариуса в процедуре регистрации и этот вид мошенничества останется в прошлом, ведь существует такая вещь, как нотариальные депозиты, куда приобретатель помещает деньги за покупку, а продавец - документы на нее. И когда нотариус зарегистрирует сделку, он выдает одной стороне деньги, а другой все необходимые бумаги.

- Этот порядок действий настолько удобен и прозрачен, что им будут активно пользоваться, как мы надеемся, и участники тех сделок с недвижимостью, для которых по закону не требуется обязательного участия нотариуса, - говорит глава Нотариальной палаты Приангарья.

Прибавится у нотариусов работы и в связи с изменениями в наследственном праве. Так, с сентября в нашей стране, как и на Западе, можно создавать свои наследственные фонды (НФ). Бизнесменам это позволит сделать распоряжения на случай своей смерти - прежде всего, чтобы в этом случае их бизнес продолжал работать безо всяких сбоев. Ведь сегодня деятельность компании в случае смерти ее владельца зачастую оказывается попросту парализованной - особенно если он умер, не оставив завещания. Новый же инструмент позволит не только сохранить, но и развивать бизнес путем передачи его фонду, а всем сотрудникам компании - продолжать выполнять свои обязанности и получать за это зарплату.

Также наследственные фонды обеспечат сохранность активов, ведь наследниками очень часто оказываются престарелые родители, супруги или несовершеннолетние дети, не способные или не желающие управлять семейным делом. В данном случае этим займутся профессиональные менеджеры, которые будут выплачивать прибыль лицам, указанным наследодателем.

И это далеко не единственная новелла в наследственном праве. Издавна в нашей стране существовало два вида наследования: по завещанию и по закону. Теперь к ним добавляются еще и совместное завещание и наследственный договор. Ранее составить совместное завещание супругов можно было только на территории Крымского полуострова (эта возможность осталась им «в наследство» от пребывания в составе Украины). Начиная со следующего июня, любая российская супружеская пара также сможет прийти к нотариусу и составить совместное завещание, в котором будет определена дальнейшая судьба их имущества: как нажитого вместе, так и любого иного.

- Радует, что государство наконец-то по достоинству оценило вклад нотариата в обеспечении законности и прозрачности самых различных процессов, - отмечает Евгений Воробьев. - Участие нотариуса в любой сделке позволяет быть уверенным, что все сделано по закону и вам не о чем волноваться. А с дальнейшим развитием информационных технологий обращение к нотариусу еще и сэкономит ваши силы и время.

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