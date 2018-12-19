Пьяная оргия в опорном пункте: участковый и его приятели обвиняются в изнасиловании женщины в Иркутске

Пока вся страна обсуждает громкий скандал в Уфе, где полицейских подозревают в изнасиловании своей коллеги на рабочем месте, похожий случай произошел и в иркутском отделении полиции №8. С заявлением в органы обратилась местная жительница, которая рассказала, что в ночь на 16 декабря была изнасилована участковым и двумя его приятелями в одном из кабинетов 8-го отдела. По предварительной информации, в ту ночь компания изрядно выпила. После чего младший лейтенант и двое его подельников сначала избили собутыльницу, а затем надругались над ней.

- Сразу после подачи заявления по факту совершения насильственных действий сексуального характера совершенные группой лиц, было возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Выяснилось, что один из подозреваемых ранее уже был судим.

Тем временем, Октябрьский районный суд Иркутска уже избрал меру пресечения для подозреваемых. Их заключили под стражу на 2 месяца. Личность самой пострадавшей пока выясняется.

- Проводится служебная проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Полицейский задержан за то, что не воспрепятствовал всему происходящему. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов МВД, а его начальников привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полная история группового изнасилования девушки-дознавателя полицейскими в Уфе

В Уфе продолжается расследование громкого скандала в башкирской полиции. С каждым днем по крупицам удается воссоздать картину произошедших событий. На данный момент уже точно установлено несколько ключевых фактов (Подробности)

Дознавательницу, изнасилованную тремя полицейскими, еще в школе МВД прозвали Шурыгиной в погонах

Девушка, которая менее полугода назад окончила юридический университет и устроилась на работу мечты, сейчас в слезах дает показания местным следователям. (Подробности)

Следствие ведет Скойбеда: Посадят ли трех полицейских начальников из Уфы за изнасилование дознавательницы, которого не было?

Дочь командира республиканскогоОМОНа, сама лейтенант полиции, обвинила двух начальников РОВД и одного начальника миграционного отдела в зверском преступлении, групповом изнасиловании. Хайп в республике такой, какого не было со временБлаговещенска, когда оппозиция обвинила ОМОН в изнасиловании целого города (Подробности)