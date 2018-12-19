2018-12-19T18:59:21+03:00
Происшествия

Пьяная оргия в опорном пункте: участковый и его приятели обвиняются в изнасиловании женщины в Иркутске

Подозреваемых заключили под стражу на 2 месяца
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Пьяная оргия в опорном пункте: участковый и его приятели обвиняются в изнасиловании женщины в ИркутскеПьяная оргия в опорном пункте: участковый и его приятели обвиняются в изнасиловании женщины в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Пока вся страна обсуждает громкий скандал в Уфе, где полицейских подозревают в изнасиловании своей коллеги на рабочем месте, похожий случай произошел и в иркутском отделении полиции №8. С заявлением в органы обратилась местная жительница, которая рассказала, что в ночь на 16 декабря была изнасилована участковым и двумя его приятелями в одном из кабинетов 8-го отдела. По предварительной информации, в ту ночь компания изрядно выпила. После чего младший лейтенант и двое его подельников сначала избили собутыльницу, а затем надругались над ней.

- Сразу после подачи заявления по факту совершения насильственных действий сексуального характера совершенные группой лиц, было возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Выяснилось, что один из подозреваемых ранее уже был судим.

Тем временем, Октябрьский районный суд Иркутска уже избрал меру пресечения для подозреваемых. Их заключили под стражу на 2 месяца. Личность самой пострадавшей пока выясняется.

- Проводится служебная проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Полицейский задержан за то, что не воспрепятствовал всему происходящему. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов МВД, а его начальников привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

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