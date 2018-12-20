2018-12-20T15:28:23+03:00
Наука

На Камчатке возможны землетрясения в 11 баллов, а на Байкале 8, в Москве - до 5

Ученые из Института земной коры СО РАН составляют сейсмические карты для всей России
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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На Камчатке возможны землетрясения в 11 баллов, а на Байкале 8, в Москве - до 5. Фото: Байкальский филиал Геофизической службы СО РАН.На Камчатке возможны землетрясения в 11 баллов, а на Байкале 8, в Москве - до 5. Фото: Байкальский филиал Геофизической службы СО РАН.
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Землетрясение предугадать невозможно. Сегодня это не удается никому и нигде - любой, кто возьмется за подобное, будет высмеян наукой и назван шарлатаном. Напряжение в земной коре копится медленно и выплескивается всегда неожиданно. Другой вопрос, какой силы толчки земной коры вероятны и в какой местности? От ответа на него зависит, как жить и какие дома строить.

- Например, раньше считалось, что на Байкале максимальная сила возможных землетрясений - 9 - 10 баллов, - рассказывает главный научный сотрудник Института земной коры СО РАН, доктор геолого-минералогических наук Валерий Имаев. - А после того как мы провели полевые исследования и детальный анализ, оказалось, что здесь могут быть толчки до 7 - 8 баллов. Опасность по-прежнему высока, но значительно ниже.

Для этого ученые провели так называемый палеосейсмогеологический анализ с использованием всех доступных данных, в том числе съемок с самолета и из космоса, изучили рельеф, геологические породы и еще множество всяких факторов. Искали следы землетрясений, которые были здесь когда-то, и определяли их силу.

- Мы должны учитывать такой момент: если в определенном месте что-то было, то с высокой вероятностью может произойти вновь, - продолжает Валерий Имаев. - И хотя прогноз земных толчков для Байкала понижен, надо помнить, что в регионе были крайне разрушительные землетрясения, хотя и очень редко - примерно раз в 1,5 тысячу лет. Кстати, это значит, что можно разрабатывать местные месторождения меди, расположенные на Удокане.

Еще один момент, который, по мнению ученых-сейсмологов, необходимо учитывать, - это высотность зданий. В Иркутске многоэтажки выше 20 этажей не строят. И это правильно, потому что каждые 6 этажей увеличивают силу земного толчка на 1 балл. А землетрясения в четыре балла в городе бывают очень часто. На 12-м этаже это уже полноценные 6 баллов.

- Отчасти поэтому мы оцениваем сейсмичность Москвы, расположенной в равнинной местности, в 5 баллов, - говорит Валерий Имаев. - В столице очень много высоток - раз. До этой территории доходят отголоски землетрясений в Карпатах и на Кавказе - два. Ну и, наконец, после серьезных колебаний земной коры в Румынии в 1978 году здесь уже фиксировали 5 - 7 баллов. Это три. И при строительстве эти факторы, конечно, надо учитывать.

Что касается остальных территорий нашей страны, то ученые переоценили Кавказ. По картам, которые составлялись раньше, считалось, что возможный максимум здесь - 7 - 8 баллов, но по новым оценкам, возможны разрушительные землетрясения силой 10 - 11 баллов.

КОНКРЕТНО

ТОП самых опасных территорий России

Камчатка - 11 баллов

Алтай - 10 баллов

Якутия - 9 - 10 баллов

Кавказ - 9 - 10 баллов

Байкал -7 - 8 баллов

...Москва - 5 баллов (на верхних этажах, транзитные землетрясения)

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