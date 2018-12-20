"Обращение к Путину - наш последний шанс": президента попросили помочь трехлетнему мальчику с онкологией

- Я хочу озвучить такой, самый важный вопрос. Владимир Владимирович, есть Владислав Шестаков, ему три года, Иркутская область, город Черемхово, - к президенту Владимиру Путину во время большой пресс-конференции обратился журналист из Владивостока Сергей Мильвит. - Его нужно перевезти в Москву, люди уже собрали деньги… Помогите в этом, пожалуйста!

- Поможем обязательно! - пообещал Путин. - После пресс-конференции коллеги подойдут к вам и возьмут ваши координаты.

Журналист Сергей Мильвит, который попросил Владимира Путина помочь Владику Шестакову. Фото: личный архив

Что случилось с Владиком Шестаковым, и почему журналист из Владивостока счел этот вопрос самым важным для себя? Сам Сергей Мильвит родом из Черемхова. До 18 лет жил в сибирском городке шахтеров, потом уехал служить в армию на Тихоокеанский флот. Там и остался! А о том, что трехлетний малыш нуждается в помощи, Сергею рассказали земляки в соцсетях прямо во время пресс-конференции!

«Сергей, Вы наша одна надежда!» - написала подруга мамы больного малыша Карина и рассказала о Владике.

Миливит, который собирался задавать вопрос о развитии Приморья, не смог не откликнуться на призыв. Ведь история Владика – история тяжелой борьбы за жизнь. Информация в интернете о мальчике появилась в 2017-м году. Тогда начался сбор средств на лечение малыша, тогда же ребенку поставили страшный диагноз - нейробластома забрюшинного пространства (рак нервной системы) 4 стадии, метастазы в легких…

- Владик – долгожданный малыш в нашей семье, - плачет в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» в Иркутске ребенка Наталья. - Родился здоровым – нормальный вес, рост, развивался правильно. Частенько, правда, болел ОРВИ, но это не редкость, многие ребятишки подхватывают вирусы и простуды. Все началось в мае 2017-го…

Врачи сказали маме малыша, что Владик может не перенести длительный перелет на заграничное лечение. Фото: соцсети.

У Владика постоянно была повышенная температура, лихорадка. Педиатр заподозрила неладное и отправила ребенка в Иркутскую областную больницу, где ему сделали УЗИ брюшной полости. Тогда Владику и поставили диагноз. Мальчику провели три курса химиотерапии, но это не помогло. Мать, забыв обо всем, спасала сына. А ведь у нее на руках был еще один ребенок – второй сын появился на свет 9 мая 2017 года. Фактически ровно через месяц после того, как семья узнала страшный диагноз Владика. Водиться с новорожденным, пока женщина разрывалась между больницами и заботами о Владике, помогал муж. Но в январе 2018-го в семье Шестаковых случилась еще одна трагедия – глава семейства погиб в ДТП. Так Наталья осталась на руках с двумя малышами-погодками, один которых сильно болен.

Лечение в Иркутске, где удалили опухоль в надпочечнике, результатов не дало, случился рецидив. Далее семья поехала в Москву, потом Санкт-Петербург, доктора применяли инновационные методики, шанс был! Но, увы. Опухоль лишь начала агрессивно прогрессировать. В височной области появилась образование, начало разрастаться… Доктора опустили руки. Единственное, что они смогли предложить – вернуться семье в Черемхово и… ждать конца. Однако Наталья не смирилась! Стала искать другие пути спасения сына. Так через Интернет вышла на клинику в Барселоне.

- Испанцы предложили свою иммунотерапию и химиотерапию, - вспоминает Наталья. – Нам выставили счет в 193 тысячи (!) евро. Я была согласна на все! Но когда отправили докторам последние фотографии сына, они отказались принимать. Ответили: «Шансов нет…».

Зато до сих пор готова принять ребенка из Сибири клиника Стамбула. Цена лечения – 78 тысяч долларов. Гарантий, турки также не дают. Но пообещали, если их терапия поможет, доктора и дальше будут помогать Владику. Однако появилась другая проблема - вывезти малыша из Черемхова пока нет никакой возможности. По мнению российских врачей, ребенок просто не переживет дальнего перелета.

- Но ведь как-то же вывозят даже нетранспортабельных людей, - продолжает Наталья. – Я очень надеюсь на Владимира Владимировича. Обращение к нему - последний шанс. Завтра у моего сына может просто не быть! Но силы мне дает помощь неравнодушных людей. Например, с самого начала мы держим связь с журналисткой Катей Гордон. Она старается помочь через свои связи. Вы даже не можете представить, когда врачи говорят, что ваш ребенок, не жилец...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/683196" frameborder="0"></iframe> Президент обещал помочь больному мальчику.

ЗВОНОК В МИНЗДРАВ

Помощь оказывают лучшие специалисты

- Увы, но сейчас мальчик в тяжелом состоянии находится в реанимации, - комментирует министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко. - Все необходимые препараты есть, лечат и ухаживают за ребенком лучшие специалисты региона. Недавно прошел выездной консилиум врачей с участием анестезиолога-реаниматолога Вадима Еременко и главного детского онколога-гематолога Приангарья Светланы Ованесян. После этого в режиме видеоконференции мы связались с коллегами с института нейрохирургии им. Бурденко, где подтвердили правильность тактики лечения. Ранее мальчик проходил лечение в федеральных клиниках Москвы. Родственники обращались к профильным специалистам в Испании. Однако по оценке федеральных и региональных экспертов, сейчас транспортировать ребенка невозможно. Мы оказываем маме маленького пациента психологическую помощь.