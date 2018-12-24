2018-12-24T08:34:00+03:00
Общество

Пьяный вахтовик срубил «Дерево Победы» в Саянске

На следующее утро он с трудом вспомнил о своей выходке
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Пьяный вахтовик срубил «Дерево Победы» в Саянске. Фото: пресс-служба администрации Саянска.Пьяный вахтовик срубил «Дерево Победы» в Саянске. Фото: пресс-служба администрации Саянска.
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Жителей Саянска потрясла новость о том, что неизвестный вырубил ель в городском сквере Ветеранов. Небольшой городок был шокирован тем, что у кого-то поднялась рука на дерево, посвященное памяти тех, кто сражался и трудился ради жизни и свободы будущих поколений.

Пропажу обнаружили утром 23 декабря. Местный житель, проходя мимо сквера памяти жертв Великой Отечественной войны, заметил, что вырублен один из саженцев зеленых елей. Их высадили во время празднования Дня Победы 9 мая 2015 года. Хулигана, срубившего дерево, искали всем городом. Сыщики, изучив записи с камер наблюдения, смогли восстановить примерный маршрут вандала. Неравнодушные саянцы рассказали полицейским, что видели молодого человека с елью в руках. После непродолжительных поисков его удалось задержать.

Им оказался 28-летний местный житель, который работает вахтовиком. Молодой человек пояснил, в ту ночь был сильно пьян, а проснувшись наутро узнал о своем вчерашнем поступке из новостей. После чего ему стало страшно и совестно. Испугавшись наказания, он попытался избавиться от дерева, которое принес домой. Житель Саянска не смог объяснить что именно его побудило совершить такой поступок.

Пьяный вахтовик срубил «Дерево Победы» в Саянске. Фото: пресс-служба администрации Саянска.

Пьяный вахтовик срубил «Дерево Победы» в Саянске. Фото: пресс-служба администрации Саянска.

- В результате поквартирного обхода похититель ели был задержан, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Проводится доследственная проверка.

Вахтовику грозит не только административная ответственность. Помимо закона его также ждет и народное осуждение. Жители Саянска с возмущением восприняли его пьяную выходку. Некоторые требуют от молодого человека публичных извинений.

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